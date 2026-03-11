Δεσμεύσεις και χρέη: Η χήρα του Γιώργου Τράγκα κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Έπειτα από τις δύο παρατάσεις, που ζήτησε και έλαβε ως είχε δικαίωμα πλησιάζει η ώρα της κρίσης για την Μαρία Καρρά, αφού την ερχόμενη Τρίτη απολογείται στην 34η ανακρίτρια για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και έξι αδικήματα, κάποια εκ των οποίων κακουργηματικού χαρακτήρα.

Νταλίκα παρέσυρε πεζό, ο οποίος στη συνέχεια έχασε τη ζωή του!

Η χήρα του εκδότη-δημοσιογράφου κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και αντιμετωπίζει τα αδικήματα της φοροδιαφυγής, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με προκληθείσα ζημιά που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ (κακούργημα), χρέη στο δημόσιο, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και χρεωκοπία.

Η πλευρά της κυρίας Καρρά φέρεται να δήλωσε ότι θα καταβάλλει τα χρέη της συνολικής απαίτησης προς το Ελληνικό Δημόσιο που έχουν φτάσει τα 10.500.000 ευρώ, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι αυτή την στιγμή.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι άλλο ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση της κληρονομιάς του Γιώργου Τράγκα που απασχολεί την επικαιρότητα τέσσερα και πλέον χρόνια.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έχει ήδη δεσμευθεί η περιουσία της τελευταίας συζύγου του Γιώργου Τράγκα.

Η Μαρία Καρρά στην υπερασπιστική της γραμμή εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι είναι μόνιμος κάτοικος Μονακό, παρότι πέρυσι το δικαστήριο στο Πριγκιπάτο απέρριψε τον ανωτέρω ισχυρισμό της.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ μέσω έκθεσης που συνέταξαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων, η οποία θεωρήθηκε στις 3 Απριλίου του 2025, πραγματοποίησε έλεγχο φόρου εισοδήματος της Μαρίας Καρρά και το κυριότερο, ανακάλεσε και αυτή την ιδιότητα που επικαλείτο η Μαρία Καρρά, ότι τυγχάνει δηλαδή μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

Σύμφωνα με την έκθεση η ΑΑΔΕ προσδιορίζει ρητώς ότι η τελευταία σύζυγος του δημοσιογράφου είναι φορολογικά κάτοικος Ελλάδας και γι’ αυτό ο έλεγχος επεκτάθηκε στην ίδια.

Δεσμεύσεις και χρέη

Το Ελληνικό δημόσιο ζήτησε την δικαστική συνδρομή από το πριγκιπάτο του Μονακό, προκειμένου να ελεγχθούν τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες της χήρας Τράγκα ως κατοίκου Ελλάδας πλέον, αλλά μέχρι στιγμής δεν φέρεται να έχει λάβει απάντηση.

Για τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είχε ήδη δεσμευθεί η περιουσία της τελευταίας συζύγου του Γιώργου Τράγκα στην Ελλάδα, ενώ ακολούθησε η Γαλλία.

Οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεσή της, ήτοι η Ελένη Παπαδοπούλου και ο Δημήτρης Αποστολάς, αφού διαπίστωσαν βαριές πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα εξέδωσαν στις 17 Φεβρουαρίου του 2025 την υπ’ αριθμόν 1/2025 διάταξη.

Σύμφωνα με αυτήν διατάχθηκε η δέσμευση των τριών ακινήτων της κληρονομιαίας περιουσίας στην Γαλλία, δηλαδή το διαμέρισμα που είναι μια ανάσα από την Avenue Phos, η εντυπωσιακή έπαυλη στην Νίκαια την οποία έχει δηλώσει ως κατοικία η χήρα και η βίλα στο ειδυλλιακό θέρετρο του Σεν Τροπέ.

Στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα το Ελληνικό Δημόσιο με αναγγελία της ΑΑΔΕ και της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών προς τον έλληνα συνεκτελεστή της διαθήκης Τράγκα συμβολαιογράφο Στέφανο Βασιλάκη, ενημέρωσε ότι το ποσό που έχει λαμβάνειν από τους δύο κληρονόμους είναι πλέον 9.397.962,80 ευρώ.

Στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2024 η συγκεκριμένη απαίτηση κυμαινόταν στο ποσό των 8.300.000 ευρώ, ενώ στην περσινή αναγγελία την οποία απέστειλε η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης επισημάνθηκε ρητώς ότι πλέον του συγκεκριμένου ποσού που περιγράφεται λεπτομερώς θα προστεθούν και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την τελεσιδικία του λογαριασμού διανομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από έγκριτους νομικούς κύκλους με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής η συνολική απαίτηση έχει φτάσει το ποσό των 10.500.000 ευρώ.

