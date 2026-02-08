Δέσμευση Γραφάκου για τον Βιολογικό του Πανεπιστημίου Πατρών: Αναλαμβάνει πρωτοβουλία προώθησης του έργου

Το πανεπιστήμιο με ιδίους πόρους έχει εκπονήσει τη μελέτη και έχει φτάσει μέχρι τα τεύχη δημοπράτησης, απομένει η χρηματοδότηση για την εκτέλεσή της

08 Φεβ. 2026 10:00
Pelop News

Φαίνεται ότι έγινε ένα βήμα προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του βιολογικού καθαρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλη Γραφάκου, στην Πάτρα.

O πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας

«Αρχικά, ο κ. Γραφάκος μάς είπε ότι το έργο θα ενταχτεί στον σχεδιασμό του Δήμου Πατρέων. Στη συνέχεια, όμως, όταν αντιλήφθηκε τη βαρύτητά του, καθώς αφορά το πανεπιστημιακό κάμπους, αλλά και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Υγείας να δρομολογήσει ξεχωριστή και άμεση διαδικασία για τον εκσυγχρονισμό του δικού μας βιολογικού καθαρισμού, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζει η ΕΕ» δήλωσε στην «Π» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Οπως ανέδειξε η «Π» με πρόσφατο ρεπορτάζ, ο βιολογικός καθαρισμός του πανεπιστημίου θα πρέπει από το δευτεροβάθμιο επίπεδο που λειτουργεί σήμερα να αναβαθμιστεί στο τριτοβάθμιο, όπως προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Ο αντιπρύτανης Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών Γιώργος Παναγιωτόπουλος μάς είχε πει ότι «με εντολή του πρύτανη κ. Μπούρα διατέθηκαν πόροι από το ταμείο του πανεπιστημίου μας και εκπονήθηκε η μελέτη, η οποία έχει ολοκληρωθεί και έχει φτάσει μέχρι τα τεύχη δημοπράτησης». Για να περάσει όμως στη φάση της υλοποίησης απαιτείται να βρεθεί χρηματοδότης. Σύμφωνα με τη μελέτη, το ποσό που απαιτείται ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η διοίκηση του πανεπιστημίου είχε απευθυνθεί στους αρμοδίους, αλλά χωρίς μέχρι σήμερα να έχει πάρει απάντηση. «Ως πανεπιστήμιο έχουμε ζητήσει τη χρηματοδότηση από τα δύο υπουργεία Παιδείας και Υγείας, καθώς το συγκεκριμένο έργο αφορά και τα δύο. Επίσης έχουμε στείλει αίτημα και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στον Δήμο Πατρέων. Το αίτημα έχει σταλεί προς όλους αρχές Οκτωβρίου, αλλά δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση» εξηγεί ο κ. Παναγιωτόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι το έργο αποτελεί επείγουσα ανάγκη, καθώς πέραν των άλλων επείγει και η συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. «Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το θέμα αυτό αφορά 35.000 φοιτητές, 1.800 μέλη ΔΕΠ, άλλα τόσα μέλη του διοικητικού, χιλιάδες εργαζομένους και ασθενείς στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και ευρύτερα την τοπική κοινωνία, τη δημόσια υγεία και φυσικά το περιβάλλον. Εχει άμεση αναφορά στην κοινωνία. Μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς τι θα συμβεί με τα λύματα του νοσοκομείου εάν σταματήσει ο βιολογικός καθαρισμός στον οποίο διοχετεύονται σήμερα».

Οι παραπάνω λόγοι αναλύθηκαν εκτενώς στην προχθεσινή συνάντηση με τον κ. Γραφάκο κι έτσι υπήρξε η δέσμευση για συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε η ανάγκη αυτή να καλυφθεί άμεσα και ξεχωριστά από τα άλλα ζητήματα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία αφορούν την Πάτρα και την Αχαΐα ευρύτερα.

