ΔΕΥΑΠ: Επείγουσες εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης αύριο Σάββατο σε Γηροκομείο, Εγλυκάδα

10 Οκτ. 2025 17:45
Λόγω επειγουσών εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης, αύριο Σάββατο 11 Οκτωβρίου, από τις 7.30 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Διάκου, Γηροκομείο και Εγλυκάδας (Λεωνίδου- Ευριβιάδου- Χαλκιόπης- Αλθαίας και Φωτοπούλου πάνω από την οδό Ηρακλέους).

Από την Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

 
