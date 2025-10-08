ΔΕΥΑΠ: Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης με διακοπή υδροδότησης στα Βραχνέικα αύριο Πέμπτη
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Ε.Ο. Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ Α.Ε., αύριο Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Βραχνεΐκων, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ..
Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News