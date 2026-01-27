ΔΕΥΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος σεμιναρίων πρώτων βοηθειών

Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος των σεμιναρίων παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό της ΔΕΥΑΠ

ΔΕΥΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος σεμιναρίων πρώτων βοηθειών
27 Ιαν. 2026 9:36
Pelop News

Ο δεύτερος κύκλος των σεμιναρίων Α’ Βοηθειών για το προσωπικό της απ’ όλους τους χώρους εργασίας της Υπηρεσίας, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στη ΔΕΥΑΠ.

Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι και εκτός από θεωρητικά ζητήματα, είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν και πρακτική εξάσκηση με την τελευταία μέρα, να αφιερώνεται, μεταξύ άλλων, στην παροχή πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση καρδιακού επεισοδίου. Εκτός από τις αναφορές για το πως γίνεται αντιληπτό ένα καρδιακό επεισόδιο, πραγματοποιήθηκε και πρακτική εξάσκηση για την παροχή βοήθειας χωρίς, αλλά και με την χρήση απινιδωτή.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Εργαζομένων της Υπηρεσίας, σε άμεση συνεργασία με τη Διοίκηση και με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού.

ΔΕΥΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος σεμιναρίων πρώτων βοηθειών

Τα 12ωρης κατάρτισης σεμινάρια που προβλέπουν μεταξύ άλλων και εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ, όπως μεταξύ άλλων και αντιμετώπισης πνιγμονής, θα ολοκληρωθούν για την πρώτη φάση τους για το προσωπικό της Υπηρεσίας, αυτή την εβδομάδα.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση από τον Ερυθρό Σταυρό, για την εκπαίδευση που έλαβαν.

ΔΕΥΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος σεμιναρίων πρώτων βοηθειών

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:28 Δείτε για ποιο λόγο η Αντζελίνα Τζολί σκέφτεται να αποχωρήσει από την Καλιφόρνια
10:27 Ενδοοικογενειακή βία στο Χαλάνδρι: 55χρονος χτύπησε άγρια την αδερφή του
10:22 Πάτρα: Αιτήσεις στο δήμο για μικροπωλητές του Καρναβαλιού 2026
10:17 Που θα δείτε την δεύτερη μονομαχία της Εθνικής Γυναικών
10:14 Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx Χρηματιστηριακή: Άμεση διαχείριση χωρίς ενδείξεις ζημιάς ή διαρροής δεδομένων
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Εμπορικός Σύλλογος παράρτημα της ΔΕΕΠ…»
10:00 Γέμισε το φράγμα Πηνειού: Οι βροχές φέρνουν χαμόγελα στους καλλιεργητές
9:50 Εθνική Τράπεζα: Επιτυχής έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό spread
9:40 Και επίσημα νεκρή η πέμπτη εργαζόμενη στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
9:36 ΔΕΥΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος σεμιναρίων πρώτων βοηθειών
9:30 Πάτρα: Νέο «ντου» της ΕΛΑΣ στη νύχτα, μήνυμα ενόψει Καρναβαλιού
9:27 Πτώση πεύκου σε τρένο στη γραμμή Πύργος- Κατάκολο
9:26 Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτηση»
9:15 Χαμηλά η Δυτική Ελλάδα στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους
9:10 Αίγιο: «Κόκκινος Χορός» με Αγγελο Ανδρεάτο στις 14/2
9:04 Πάτρα: Η «Σκυλίσια Ζωή» με διπλή παράσταση στο Επίκεντρο+
9:02 Δημόσιο: Ποιες οι αλλαγές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων
9:01 Χονδρική αγορά ρεύματος: Έντονη άνοδος τιμών στο δεύτερο μισό Ιανουαρίου
8:53 Η εξομολόγηση της Σκορδά για την εμπειρία της στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ