ΔΕΥΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος σεμιναρίων πρώτων βοηθειών

Ο δεύτερος κύκλος των σεμιναρίων Α’ Βοηθειών για το προσωπικό της απ’ όλους τους χώρους εργασίας της Υπηρεσίας, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στη ΔΕΥΑΠ.

Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι και εκτός από θεωρητικά ζητήματα, είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν και πρακτική εξάσκηση με την τελευταία μέρα, να αφιερώνεται, μεταξύ άλλων, στην παροχή πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση καρδιακού επεισοδίου. Εκτός από τις αναφορές για το πως γίνεται αντιληπτό ένα καρδιακό επεισόδιο, πραγματοποιήθηκε και πρακτική εξάσκηση για την παροχή βοήθειας χωρίς, αλλά και με την χρήση απινιδωτή.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Εργαζομένων της Υπηρεσίας, σε άμεση συνεργασία με τη Διοίκηση και με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού.

Τα 12ωρης κατάρτισης σεμινάρια που προβλέπουν μεταξύ άλλων και εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ, όπως μεταξύ άλλων και αντιμετώπισης πνιγμονής, θα ολοκληρωθούν για την πρώτη φάση τους για το προσωπικό της Υπηρεσίας, αυτή την εβδομάδα.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση από τον Ερυθρό Σταυρό, για την εκπαίδευση που έλαβαν.

