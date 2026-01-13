Διαδικτυακό σεμινάριο για την απόκτηση επαγγελματικής ικανότητας μεταφορέα ζώντων ζώων

Από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομικής και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γίνεται γνωστό ότι από τις 02 έως και τις 04 Φεβρουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους μεταφορείς ζώντων ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδή, κόνικλοι και πουλερικά) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Γ και άνω σε ισχύ.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και για τις τρεις μέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του και τα μαθήματα θα διεξαχθούν διαδικτυακά (εξ αποστάσεως), με τη χρήση συνδέσμου που θα παράσχει η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν αιτήσεις σε όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίας της χώρας.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις δια ζώσης σε χώρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026 ή/και την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν συνεννόησης των εξεταζόμενων με τις εν λόγω υπηρεσίες και υπό την επιτήρηση υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες που δεν θα παρακολουθήσουν από την αρχή ως το τέλος του σεμιναρίου και τις τρεις ημέρες δε θα έχουν δικαιώματα να συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και να λάβουν τους συνδέσμους για το σεμινάριο, να επικοινωνήσουν άμεσα με τις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες, ως εξής:

• Για την ΠΕ Ηλείας στο τηλέφωνο 2621360173

• Για την ΠΕ Αχαΐας στο τηλέφωνο 2613613219

• Για την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας στο τηλέφωνο 2631051639

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



