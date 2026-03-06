Διαδοχικές διασώσεις μεταναστών νότια της Κρήτης: Περίπου 400 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λίγες ώρες

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να επεμβαίνουν σε διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη μεταφερθεί στη Γαύδο και στην Αγία Γαλήνη.

Διαδοχικές διασώσεις μεταναστών νότια της Κρήτης: Περίπου 400 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λίγες ώρες
06 Μαρ. 2026 11:41
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ώρες αλλεπάλληλες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπου σκάφη με εκατοντάδες ανθρώπους εντοπίζονται διαδοχικά από τις λιμενικές αρχές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 400 αλλοδαποί έχουν διασωθεί σε οκτώ διαφορετικά περιστατικά.

Όπως γνωστοποίησε το Λιμενικό Σώμα, τα έξι από τα περιστατικά καταγράφηκαν νότια της Γαύδου, ενώ δύο ακόμη επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το patris.gr, κατά τη διάρκεια της νύχτας πέντε σκάφη έφτασαν στη Γαύδο μεταφέροντας συνολικά περίπου 310 άτομα. Λίγες ώρες αργότερα, τις πρωινές ώρες, ακόμη δύο σκάφη εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν στην Αγία Γαλήνη, με 86 ανθρώπους να αποβιβάζονται στην περιοχή.

Μέρος των διασωθέντων έχει ήδη μεταφερθεί στα σημεία υποδοχής, ενώ άλλοι μεταφέρονται σταδιακά από τις λιμενικές αρχές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη νέες επιχειρήσεις διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, όπου έχουν εντοπιστεί ακόμη δύο σκάφη με μετανάστες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των ανθρώπων που επιβαίνουν σε αυτά τα σκάφη, ενώ οι επιχειρήσεις των αρχών συνεχίζονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:17 Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
12:16 Πάτρα: Ολοκληρώνεται ο ποδηλατοδρόμος στην Κανάρη ΦΩΤΟ
12:09 Τραμπ για Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη»
12:07 6 Μαρτίου – Μήνυμα του Γιώργου Κολλιόπουλου για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
12:03 Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης – Ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί 28 χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου
12:00 Αύξηση των κλοπών και των διαρρήξεων στην Αχαΐα: Ποιες περιοχές επιλέγουν
11:57 Τουρκική πρόκληση με Δένδια: «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο» γράφει η Sabah για τους Patriot στην Κάρπαθο
11:54 Βίτσα Ζαγορίου: Το πέτρινο στολίδι, τι να δείτε
11:51 Ζαχαράκη για τη σχολική βία: «Καμία μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στα σχολεία»
11:47 Ο Τσιτσιπάς θα παίξει μαζί με τον Τζόκοβιτς
11:41 Διαδοχικές διασώσεις μεταναστών νότια της Κρήτης: Περίπου 400 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λίγες ώρες
11:35 Επίσκεψη της ΑΕΚ στις ακαδημίες του Άτλαντα
11:33 Αραβικά ΜΜΕ: Φήμες για εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ
11:30 Morgan Stanley: Η διάρκεια του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ κλειδί για τις αγορές
11:28 «Πεζόδρομος Τέχνης» στην Παντανάσσης: Μουσική, ζωγραφική και θέατρο δρόμου στο κέντρο της Πάτρας
11:24 Βρετάνια: Χειροπέδες σε 4 άνδρες για κατασκοπεία
11:22 Χρηματιστήριο: Φρένο στις ανοδικές τάσεις
11:21 ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσε σύγκρουση και εξαφανίστηκε
11:13 Αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και τη λειτουργία του Δημοσίου προαναγγέλλει ο Λιβάνιος
11:09 Ρεκόρ μεταναστευτικών ροών σε Γαύδο και Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ