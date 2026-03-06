Διαδοχικές διασώσεις μεταναστών νότια της Κρήτης: Περίπου 400 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λίγες ώρες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ώρες αλλεπάλληλες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπου σκάφη με εκατοντάδες ανθρώπους εντοπίζονται διαδοχικά από τις λιμενικές αρχές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 400 αλλοδαποί έχουν διασωθεί σε οκτώ διαφορετικά περιστατικά.

Όπως γνωστοποίησε το Λιμενικό Σώμα, τα έξι από τα περιστατικά καταγράφηκαν νότια της Γαύδου, ενώ δύο ακόμη επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το patris.gr, κατά τη διάρκεια της νύχτας πέντε σκάφη έφτασαν στη Γαύδο μεταφέροντας συνολικά περίπου 310 άτομα. Λίγες ώρες αργότερα, τις πρωινές ώρες, ακόμη δύο σκάφη εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν στην Αγία Γαλήνη, με 86 ανθρώπους να αποβιβάζονται στην περιοχή.

Μέρος των διασωθέντων έχει ήδη μεταφερθεί στα σημεία υποδοχής, ενώ άλλοι μεταφέρονται σταδιακά από τις λιμενικές αρχές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη νέες επιχειρήσεις διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, όπου έχουν εντοπιστεί ακόμη δύο σκάφη με μετανάστες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των ανθρώπων που επιβαίνουν σε αυτά τα σκάφη, ενώ οι επιχειρήσεις των αρχών συνεχίζονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



