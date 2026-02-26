Διαδοχικές εκρήξεις στο Κίεβο: Ρωσική επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP και άλλων διεθνών μέσων που βρίσκονταν επί τόπου. Η επίθεση ξεκίνησε μετά από προειδοποιήσεις των ουκρανικών αρχών για επερχόμενες αεροπορικές επιδρομές, ενώ η χώρα βρίσκεται εν αναμονή νέας φάσης συνομιλιών στη Γενεύη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, δήλωσε μέσω Telegram ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με drones κρούσης (UAV) και βαλλιστικούς πυραύλους. «Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με drones κρούσης και βαλλιστικούς πυραύλους. Η αεράμυνα λειτουργεί. Παραμείνετε σε καταφύγια μέχρι να δοθεί σήμα λήξης του συναγερμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ουκρανικές Πολεμικές Δυνάμεις Αέρος είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα για υψηλής ταχύτητας στόχους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα, ενώ συναγερμός αεροπορικής επιδρομής κηρύχθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο Κίεβο καταγράφηκαν πυρκαγιές σε τουλάχιστον δύο σημεία, συμπεριλαμβανομένου ενός διώροφου ιδιωτικού κτιρίου στην περιοχή Pechersk και μιας ιδιωτικής κατοικίας στην περιοχή Holosiivskyi. Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης σε πολυκατοικίες, όπως σε εννιάροφο κτίριο στην περιοχή Darnytsia. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές επίσημες αναφορές για θύματα στην πρωτεύουσα, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στα σημεία.

Η επίθεση δεν περιορίστηκε στο Κίεβο: Παράλληλα πλήγματα καταγράφηκαν σε Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Κριβί Ριχ, Πολτάβα και άλλες πόλεις, με ζημιές σε κατοικίες, εμπορικά κέντρα, αυτοκίνητα και πολιτικές υποδομές. Σε ορισμένες περιοχές αναφέρθηκαν δεκάδες τραυματίες.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την έναρξη διμερών συνομιλιών στη Γενεύη μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, με στόχο την προετοιμασία τριμερούς συνάντησης με τη Ρωσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



