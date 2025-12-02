Διαδοχικές κακοκαιρίες από σήμερα: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – «Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες ημέρες»

Σε τροχιά διαδοχικών κακοκαιριών εισέρχεται η χώρα από σήμερα το βράδυ, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν κυρίως τα δυτικά, την Κρήτη και τα ηπειρωτικά. Οι βροχές αναμένεται να είναι συνεχείς, οι άνεμοι θυελλώδεις και τα χιόνια θα περιοριστούν μόνο στα ορεινά. Το κρισιμότερο διάστημα προσδιορίζεται στο διήμερο Πέμπτης – Παρασκευής.

Η πρώτη διαταραχή προέρχεται από την Ιταλία και ήδη προκαλεί βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Από την Τετάρτη μια δεύτερη διαταραχή αφρικανικής προέλευσης θα ενωθεί με την πρώτη, ενισχύοντας σημαντικά την επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και τα νότια.

Δείτε πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι το πιο δύσκολο 48ωρο θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, όταν οι βροχές θα είναι αδιάκοπες και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς νοτιάδες. Χιόνια αναμένονται μόνο στα ορεινά τμήματα, ενώ οι περιοχές που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο είναι τα δυτικά, η Κρήτη και τα περισσότερα ηπειρωτικά, με εξαίρεση τη Θράκη. Μικρή επιφύλαξη εκφράζεται για τα νησιά του Ιονίου όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται ένα νέο χαμηλό αφρικανικό βαρομετρικό, το οποίο θα κινηθεί προς την Κύπρο. Παρότι δεν προβλέπεται να προκαλέσει έντονα προβλήματα στη χώρα, η εξέλιξη θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:«Γενικευμένες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα και στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου. Δύο διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο. Η πρώτη (a) έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Ακολούθως από αύριο η διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής (b) θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, προκαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Από την Παρασκευή και μετά συνεχίζονται οι διελεύσεις υφέσεων όχι μόνο από την χώρα μας, αλλά γενικότερα και σε όλη την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές βροχές προβλέπονται και στην Κύπρο».

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Τετάρτη 03.12.2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 04.12.2025

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 05.12.2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.

Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 06.12.2025

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.

