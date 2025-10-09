Διακοπή υδροδότησης σήμερα 9/10 στα Βραχνέϊκα

Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης με διακοπή υδροδότησης στα Βραχνέικα σήμερα Πέμπτη 9/10/2025.

Διακοπή υδροδότησης σήμερα 9/10 στα Βραχνέϊκα
09 Οκτ. 2025 8:09
Pelop News

Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Βραχνεΐκων, θα υπάρξει σήμερα Πέμπτη 9/10/2025, λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ Α.Ε.

Η διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

«Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
