Διακοπή υδροδότησης σήμερα 9/10 στα Βραχνέϊκα

Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Βραχνεΐκων, θα υπάρξει σήμερα Πέμπτη 9/10/2025, λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ Α.Ε.

Η διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

«Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

