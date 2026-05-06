Διακοπτό: Συγκινητικό και επιτυχημένο το αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα

«Ένας ουρανός μ’ αστέρια» στο Διακοπτό- Χορωδία Ενηλίκων Διακοπτού και Δημοτική Παιδική- Νεανική χορωδία Διακοπτού

06 Μάι. 2026 13:08
Pelop News

Με μεγάλη επιτυχία και έντονη συγκινησιακή φόρτιση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Διακοπτού η συναυλία-αφιέρωμα στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Μίμη Πλέσσα, με τίτλο «Ένας ουρανός μ’ αστέρια», που διοργάνωσε ο Δήμος Αιγιαλείας.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία για το κοινό, το οποίο κατέκλυσε την αίθουσα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και συγκίνησης. Η μουσική ξεπέρασε τα όρια της απλής ακρόασης και μετατράπηκε σε μια συλλογική βιωματική εμπειρία.

Στη σκηνή ενώθηκαν δύο γενιές και δύο μουσικοί κόσμοι: η Χορωδία Ενηλίκων Διακοπτού και η Δημοτική Παιδική-Νεανική Χορωδία Διακοπτού. Η ωριμότητα και η εκφραστικότητα των ενηλίκων συνδυάστηκαν αρμονικά με τη φρεσκάδα και την καθαρότητα των παιδικών φωνών, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.

Τις χορωδίες πλαισίωσε τετραμελής ορχήστρα, αποτελούμενη από τους: Βαγγέλη Καρατζά (μπουζούκι), Γιάννη Καραμάνο (κιθάρα), Πέπη Σπηλιωτοπούλου (φλάουτο) και Παναγιώτη Στούρα (ακορντεόν).

Τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας, καθώς και τη συνοδεία στο πιάνο, είχε η υπεύθυνη των Χορωδιακών Συνόλων του Δήμου Αιγιαλείας, Μπέσσυ Νάσση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καλλιτεχνική αρτιότητα της εκδήλωσης.

Η βραδιά κορυφώθηκε με το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της εκδήλωσης και τη διαχρονική αξία του έργου του Μίμη Πλέσσα.

Η εκδήλωση αυτή ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της πολιτιστικής δημιουργίας και της συνεργασίας των τοπικών καλλιτεχνικών δυνάμεων, ενισχύοντας τον πολιτιστικό παλμό της περιοχής.

