Διακρίσεις για Δημήτρη Καραγιάννη στο 3ο Διεθνές Meeting Damini Masters στη Σόφια

Ο προπονητής κολύμβησης της ΝΕΠ Δημήτρης Καραγιάννης συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Meeting Damini Masters στη Σόφια, κατακτώντας μετάλλιο.

Διακρίσεις για Δημήτρη Καραγιάννη στο 3ο Διεθνές Meeting Damini Masters στη Σόφια Ο Δημήτρης Καραγιάννης της ΝΕΠ και του Νηρέα με το μετάλλιο και τη γαλανόλευκη
26 Ιαν. 2026 11:11
Pelop News

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε ο προπονητής κολύμβησης της ΝΕΠ Δημήτρης Καραγιάννης στο 3ο Διεθνές Meeting Damini Masters που διεξήχθη στη Βουλγαρία.

 Διακρίσεις για Δημήτρη Καραγιάννη στο 3ο Διεθνές Meeting Damini Masters στη Σόφια

Ο Δημήτρης Καραγιάννης εκπροσώπησε επάξια την Ακαδημία Κολύμβησης Πάτρας «Νηρέας», συμμετέχοντας σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, με αθλητές από ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ αυτών από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε όλα τα ηλικιακά γκρουπ των Masters.

36d6c7d8-50d1-40cb-af48-3e3daa11da87

Την πρώτη ημέρα των αγώνων, αγωνίστηκε αρχικά στα 50 μέτρα πεταλούδα, όπου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συμμετείχε στα 50 μέτρα ύπτιο, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στη συνολική κατάταξη, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κούρσα.

d9b8c44c-39e6-4776-b1d1-33801966500f

Τη δεύτερη ημέρα των αγώνων, το πρωί, συμμετείχε στα 50 μέτρα ελεύθερο, σημειώνοντας χρόνο κάτω από 30 δευτερόλεπτα. Στην επιμέρους κούρσα του τερμάτισε δεύτερος, ενώ στη συνολική κατάταξη κατέλαβε την πέμπτη θέση, επιβεβαιώνοντας το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο.

Οι διακρίσεις του Δημήτρη Καραγιάννη στο Damini Masters αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο και για την Ακαδημία Κολύμβησης Πάτρας «Νηρέας», αναδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται στον σύλλογο και την παρουσία της ελληνικής κολύμβησης σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:44 Άσκηση ευρείας κλίμακας στο «Ελ. Βενιζέλος» για ατύχημα αεροσκάφους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες
13:39 ΒΙΟΛΑΝΤΑ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: «Μοναδικό μας μέλημα οι οικογένειες των θυμάτων» – Στο μικροσκόπιο τα αίτια της τραγωδίας
13:34 Πανεπιστήμιο Πατρών: Σταθερή διεθνής παρουσία στις παγκόσμιες κατατάξεις και κορυφαία επίδοση στην έρευνα
13:26 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λαλιώτης σε ηλικία 60 ετών – Πατέρας έξι παιδιών
13:23 Κοπή πίτας για τις εθελοντικές ομάδες του ΙΝ Αγίας Τριάδος Πατρών: Μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης
13:21 Κοινο_Τοπία: Διάλεξη για τον καθημερινό βίο των Αχαιών επί Οθωμανοκρατίας με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο
13:16 Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο για τη δολοφονία του πατέρα του
13:10 Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη: «Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου»
13:07 Γροζοπούλου: «Θέλουμε να κάνουμε καλύτερες εμφανίσεις»
13:04 Κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Δρόμοι έγιναν ποτάμια στην Αγία Βαρβάρα ΒΙΝΤΕΟ
12:58 «Μπηχτή» από την Νάταλι Πόρτμαν, τι είπε για τις υποψηφιότητες των Οσκαρ 2026
12:56 «Η Πάτρα βυθίστηκε στο πένθος»: Ο Κ. Πελετίδης για τον χαμό της Αγγελικής, του Νίκου και του Σπύρου
12:52 Στρατηγικό στοίχημα για την Αχαΐα το ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο»: Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για προστιθέμενη αξία και αναδιάρθρωση της αγροδιατροφής
12:49 ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο 2025
12:45 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων – Airbnb, αγροτεμάχια και 700.000 ευρώ σε στοιχήματα
12:41 Υπόθεση φίμωσης μαθητή στις Σέρρες: Σε αναστολή η διευθύντρια Γυμνασίου – «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, όχι λιθοβολισμό», λέει ο πατέρας
12:39 Τζαμάκος: «Οσοι θέλουν ας επιτεθούν σε μένα, όχι στους παίκτες μου»
12:38 Μητσοτάκης: Πρόταση για ειδική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού – Επιστολική ψήφος και σταυροδοσία για τους Έλληνες του εξωτερικού
12:34 ΗΠΑ: Δέκα νεκροί από την κακοκαιρία, ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
12:28 Βορίζια: Στο νοσοκομείο η μητέρα του Φανούρη Καργάκη ενόψει της δίκης – Εκρηκτικό το κλίμα μεταξύ των οικογενειών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ