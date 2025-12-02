Διάκριση για ΝΕΠ και Δημήτρη-Μάριο Βαλουξή
Η Εφηβική ομάδα πόλο της ΝΕΠ θα έχει εκπρόσωπο τον Δημήτρη-Μάριο Βαλουξή στις προπονήσεις του αντίστοιχου αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Μια ακόμη διάκριση για τη ΝΕΠ αποτελεί η κλήση του Δημήτρη-Μάριου Βαλουξή στις προπονήσεις-αξιολογήσεις της Εθνικής μας ομάδας πόλο των Εφήβων Κ18. Ο νεαρός παίκτης της ΝΕΠ θα πρέπει να βρίσκεται στο κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά τη Δευτέρα.
Πολλά συγχαρητήρια για την προσωπική του διάκριση, η οποία φανερώνει και την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα ηλικιακά τμήματα πόλο της ΝΕΠ.
