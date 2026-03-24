Διάκριση για τον Μ. Ματθαιόπουλο του ΙΟΠ

Διάκριση για τον Μ. Ματθαιόπουλο του ΙΟΠ
24 Μαρ. 2026 13:07
Pelop News

Νέα διάκριση για τον Ιστιοπλοϊκό όμιλο της Πάτρας ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο Μάριος Ματθιοπουλος συμμετέχει στο προπονητικό camp που διοργάνωσε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία το διάστημα 19-22 Μαρτίου.

H ανακοίνωση του ΙΟΠ: «Ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πατρών ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συμμετοχή του νεαρού αθλητή της κατηγορίας Optimist, Μάριου Ματθαιόπουλου, στο προπονητικό camp που διοργάνωσε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία το διάστημα 19-22 Μαρτίου.

Το camp πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του ομοσπονδιακού προπονητή Νικήτα Κεχαγιόγλου κι αποτέλεσε μια εξαιρετικά σημαντική εμπειρία για τους αθλητές που συμμετείχαν. Μέσα από ένα εντατικό και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα προπονήσεων, οι νεαροί ιστιοπλόοι είχαν την ευκαιρία να εξελίξουν τις τεχνικές τους δεξιότητες, να εμβαθύνουν στις αγωνιστικές τακτικές και να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες μεθόδους προπόνησης.

Ο Μάριος Ματθαιόπουλος επέστρεψε γεμάτος νέες γνώσεις, πολύτιμες εμπειρίες κι ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό για το άθλημα της ιστιοπλοΐας, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στην αθλητική του πορεία.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τους αθλητές του, επενδύοντας στη σωστή εκπαίδευση και στη δημιουργία

ευκαιριών που συμβάλλουν στην εξέλιξη και την πρόοδό τους.

Να σημειωθεί ότι ο αθλητής του ΙΟΠ συνοδευόταν από τον προπονητή του Ομίλου, Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου.

Ευχόμαστε στον Μάριο καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες στο μέλλον!

Μέγας χορηγός ΙΟΠ, Super Cargo”!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:39 Πιερρακάκης – Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στο τραπέζι οικονομία και γεωπολιτικές πιέσεις
16:37 Μπιν Σαλμάν – Ιράν: Οι New York Times βλέπουν πιέσεις προς τον Τραμπ για συνέχιση του πολέμου
16:33 Καιρός 25ης Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι
16:27 ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και χρέος στο 110% έως το 2031
16:15 Πώς έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και αγόραζαν πολυτελή αμάξια και σπίτια – Μοντέλα, επιχειρηματίες και TikTokers
16:08 Accountsaints: Διάκριση στα Finance & Accounting Awards 2026 για υπηρεσίες εξυγίανσης επιχειρήσεων
16:06 Η Mel Schilling έφυγε από τη ζωή στα 54 της, μετά τη μάχη με τον καρκίνο
15:59 «Η Αντέλα θέλει να τα σπάσει όλα για να ζήσει»: Η Άννα Κοκκίνου μιλά για το «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»
15:59 Μνημόσυνη Πομπή για τη Μνήμη των Σφαγιασθέντων Πατρινών του 1821
15:59 Ο Τραμπ «χρεώνει» στον Χέγκσεθ την πρώτη πρόταση για χτύπημα στο Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
15:55 Τουρισμός: Στα 473,3 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις τον Ιανουάριο -Πάνω από 1 εκατ. ταξιδιώτες
15:42 Σύνταξη στα 62 με πλασματικά έτη: Ποιοι κερδίζουν και τι πρέπει να προσέξουν
15:34 H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
15:30 Εξάμηνα έντοκα: Στα 500 εκατ. ευρώ οι αντλήσεις, στο 2,16% η απόδοση
15:24 Δυτική Αχαΐα – Παναγιωτοπούλου για Ασκούνη: Παραιτήθηκε με ένα email στο πρωτόκολλο
15:20 Σόφι Ρέιν για τον ιδρυτή του OnlyFans: «Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης, μου άλλαξε τη ζωή»
15:16 Η Ελλάδα 2η στον ΟΟΣΑ για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς
15:10 Μοχάμαντ Ζολκάντρ: Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ασφάλεια του Ιράν μετά τον Λαριτζανί
15:08 Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
15:02 Χίος: Σκίστηκε από τον αέρα η τεράστια σημαία λίγο μετά την έπαρση για την 25η Μαρτίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ