Διαμαντής Καραναστάσης: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, του πήραν το δίπλωμα
Του επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ
Σύμφωνα με πληροφορίες αλκοόλ πάνω από το όριο που επιτρέπει ο νόμος βρέθηκε να έχει καταναλώσει ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης, ο οποίος οδηγούσε χθες τη νύχτα το αυτοκίνητό του, στο κέντρο της Αθήνας.
Ο ηθοποιός και σύντροφος της Πλεύσης Ελευθερίας, ελέγχθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας, που του επέβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ του αφαίρεσαν το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.
