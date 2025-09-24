Διαμαντοπούλου από Κιλκίς: «Μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» – Προειδοποίηση κατά του λαϊκισμού στο ΠΑΣΟΚ ΒΙΝΤΕΟ

Σε αιχμηρή παρέμβαση από το Κιλκίς, η Άννα Διαμαντοπούλου έστειλε σαφές μήνυμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ να αποφευχθεί ο λαϊκισμός και οι κινηματικές εκτροπές, επισημαίνοντας την ανάγκη για θεσμική αντιπολίτευση και πολιτική ηρεμία.

Η ομιλία της κ. Διαμαντοπούλου στη νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς είχε προειδοποιητικό χαρακτήρα προς όσους επιδιώκουν εύκολες, λαϊκιστικές λύσεις και αντιδράσεις δρόμου αντί για συστηματική κοινοβουλευτική δουλειά. Η ίδια τόνισε ρητά ότι το κόμμα δεν πρέπει «να γίνει ούτε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου», παραπέμποντας στον κίνδυνο μετατροπής κινηματικών αντιδράσεων σε μορφές λαϊκισμού που ήδη έχουν δοκιμαστεί στην πολιτική σκηνή.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση του ΠΑΣΟΚ μετά τα γεγονότα των Τεμπών, η κ. Διαμαντοπούλου σημείωσε πως το κόμμα «δεν σταμάτησε λεπτό», αναλαμβάνοντας σειρά κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, αλλά επισήμανε ότι η ουσία είναι η θεσμική λειτουργία: να φέρνεις ζητήματα στη Βουλή, να προβάλλεις στοιχεία και να απαιτείς απαντήσεις, αντί να βασίζεσαι σε σόου και ακροατήρια του δρόμου.

Η πρώην επίτροπος υπεραμύνθηκε της πολιτικής νηφαλιότητας και της σοβαρότητας, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προέρχεται από παράδοση ρεαλισμού και πρέπει να διαφυλάξει την πολιτική ηρεμία απέναντι σε πόλωση και διχασμό. Το μήνυμα απευθυνόταν τόσο στην κεντρική ηγεσία όσο και στις τοπικές δυνάμεις, με έμφαση στην ανάγκη θεσμικής αντιπολίτευσης και αποφυγής εκτροχιασμών που μπορούν να οδηγήσουν σε νέους, επικίνδυνους σχηματισμούς.

