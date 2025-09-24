Διαμαντοπούλου από Κιλκίς: «Μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» – Προειδοποίηση κατά του λαϊκισμού στο ΠΑΣΟΚ ΒΙΝΤΕΟ

Από το Κιλκίς, η Άννα Διαμαντοπούλου στέλνει αυστηρό τελεσίγραφο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ: να αποφευχθεί τώρα ο λαϊκισμός και οι αυτοσχέδιες κινηματικές εξάρσεις που μπορούν να αποσταθεροποιήσουν το κόμμα.

Διαμαντοπούλου από Κιλκίς: «Μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Προειδοποίηση κατά του λαϊκισμού στο ΠΑΣΟΚ ΒΙΝΤΕΟ
24 Σεπ. 2025 13:47
Pelop News

Σε αιχμηρή παρέμβαση από το Κιλκίς, η Άννα Διαμαντοπούλου έστειλε σαφές μήνυμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ να αποφευχθεί ο λαϊκισμός και οι κινηματικές εκτροπές, επισημαίνοντας την ανάγκη για θεσμική αντιπολίτευση και πολιτική ηρεμία.

Η ομιλία της κ. Διαμαντοπούλου στη νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς είχε προειδοποιητικό χαρακτήρα προς όσους επιδιώκουν εύκολες, λαϊκιστικές λύσεις και αντιδράσεις δρόμου αντί για συστηματική κοινοβουλευτική δουλειά. Η ίδια τόνισε ρητά ότι το κόμμα δεν πρέπει «να γίνει ούτε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου», παραπέμποντας στον κίνδυνο μετατροπής κινηματικών αντιδράσεων σε μορφές λαϊκισμού που ήδη έχουν δοκιμαστεί στην πολιτική σκηνή.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση του ΠΑΣΟΚ μετά τα γεγονότα των Τεμπών, η κ. Διαμαντοπούλου σημείωσε πως το κόμμα «δεν σταμάτησε λεπτό», αναλαμβάνοντας σειρά κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, αλλά επισήμανε ότι η ουσία είναι η θεσμική λειτουργία: να φέρνεις ζητήματα στη Βουλή, να προβάλλεις στοιχεία και να απαιτείς απαντήσεις, αντί να βασίζεσαι σε σόου και ακροατήρια του δρόμου.

Η πρώην επίτροπος υπεραμύνθηκε της πολιτικής νηφαλιότητας και της σοβαρότητας, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προέρχεται από παράδοση ρεαλισμού και πρέπει να διαφυλάξει την πολιτική ηρεμία απέναντι σε πόλωση και διχασμό. Το μήνυμα απευθυνόταν τόσο στην κεντρική ηγεσία όσο και στις τοπικές δυνάμεις, με έμφαση στην ανάγκη θεσμικής αντιπολίτευσης και αποφυγής εκτροχιασμών που μπορούν να οδηγήσουν σε νέους, επικίνδυνους σχηματισμούς.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
14:46 Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
14:46 Σοβαρό τροχαίο στο Δομοκό: Αυτοκίνητο εμβόλισε αγελάδα -Τρεις τραυματίες, η μητέρα του οδηγού σε κρίσιμη κατάσταση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ