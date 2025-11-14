Διαμαρτυρία αγροτών στον ΕΛΓΑ Πάτρας: Στο πλευρό τους η Δημοτική Αρχή ενόψει του συλλαλητηρίου της 22ας Νοεμβρίου

Αγρότες από την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία συγκεντρώθηκαν το πρωί στα γραφεία του ΕΛΓΑ Πάτρας, διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και τις ενισχύσεις. Στο πλευρό τους βρέθηκε αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Πατρέων με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Διονύση Πλέσσα.

14 Νοέ. 2025 12:22
Pelop News

Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Διονύση Πλέσσα, συμμετείχε σήμερα το πρωί, στην παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν οι αγρότες από την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία, στα γραφεία του ΕΛΓΑ Πάτρας και διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αχαΐας και Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι, στο πλαίσιο της προετοιμασία τους για το συλλαλητήριο του Σαββάτου, 22 Νοεμβρίου στην Πάτρα.

Η Δημοτική Αρχή είναι στο πλευρό των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής μας, που απαίτησαν άμεσα την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων για να μπορέσουν να παραμείνουν στην παραγωγή και τα χωριά τους.

Διαμαρτύρονται για την μη καταβολή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το ότι από τις 12 Αυγούστου και μετά, δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο αποζημίωσης των πληγέντων αγροτών, που μετράνε χιλιάδες καμένες εκτάσεις ελαιοδέντρων, καταστροφές σε ποιμνιοστάσια, ζωοτροφές και άλλες κτηνοτροφικές και καλλιεργητικές εγκαταστάσεις, περιμετρικά της Πάτρας, αλλά και σε Δυτική Αχαΐα και Ερύμανθο.

