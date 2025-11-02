Διαμαρτυρία στη Χαλανδρίτσα ενάντια στο κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Χαλανδρίτσα, όπου κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων του Δήμου Ερυμάνθου εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο σχέδιο για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

Η κινητοποίηση, που πραγματοποιείται το πρωί της Κυριακής, εντάσσεται στο πλαίσιο των παντοπικών αντιδράσεων που έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη την Αχαΐα τις τελευταίες ημέρες, μετά την ανακοίνωση του σχεδίου συρρίκνωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ.

Μαζική συμμετοχή και στήριξη από τις τοπικές αρχές

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν κάτοικοι των γύρω χωριών, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, αλλά και μέλη της Δημοτικής Αρχής Ερυμάνθου, ζητώντας την οριστική ανάκληση του σχεδίου και τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις είχαν πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Δάφνη Καλαβρύτων και στην Κλειτορία, όπου δεκάδες πολίτες διαδήλωσαν κατά των επικείμενων «λουκέτων».

Νέα διαμαρτυρία αύριο στην Πάτρα

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, με συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, στην οδό Ζαΐμη, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, των δημοτικών αρχών και κάτοικοι από διάφορες περιοχές της Αχαΐας.

Τι ανακοινώθηκε από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ

Στο μεταξύ, η διοίκηση των ΕΛΤΑ έκανε γνωστό ότι από αύριο θα προχωρήσει κανονικά στο κλείσιμο καταστημάτων που βρίσκονται στα αστικά κέντρα και στις πρωτεύουσες νομών, όπου ήδη λειτουργούν άλλα υποκαταστήματα.

Ωστόσο, αποφασίστηκε τρίμηνη αναστολή του σχεδίου για τα ταχυδρομεία της περιφέρειας, των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών – περίπου τα μισά από τα 204 καταστήματα που είχαν ενταχθεί αρχικά στο πρόγραμμα συρρίκνωσης.

Παρά τη μερική αναστολή, οι τοπικές κοινωνίες δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την οριστική ακύρωση του σχεδίου.

