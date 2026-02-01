Διάγγελμα Μητσοτάκη για αναθεώρηση του Συντάγματος

Στην τελική ευθεία για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται αύριο Δευτέρα με τηλεοπτικό του μήνυμα να δώσει το στίγμα των προθέσεών του, να ορίσει την ατζέντα, αλλά και να περιγράψει τους στόχους του για την αναθεωρητική διαδικασία.

Την ίδια μέρα θα στείλει και σχετική επιστολή στους βουλευτές της Ν.Δ., ζητώντας τους εντός του Φεβρουαρίου να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντός του Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί και θα παρουσιαστεί η πρόταση της Ν.Δ., ενώ η κοινοβουλευτική διαδικασία αναμένεται να «τρέξει» από τον Απρίλιο με τη σύσταση της Προαναθεωρητικής Επιτροπής.

Ηδη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει συντονιστικό ρόλο στο εγχείρημα και έχει κάνει σχετικές επαφές, ζητώντας από βουλευτές της Ν.Δ. με νομικό υπόβαθρο προτάσεις προς αξιολόγηση.

Η πρόταση της Ν.Δ. αναμένεται να είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και στο μικροσκόπιο αναμένεται να τεθούν πάνω από 70 άρθρα του ισχύοντος Συντάγματος.

Ως προς το άρθρο 86, ο πρωθυπουργός δεν επιθυμεί την κατάργησή του αλλά την αναθεώρησή του. Η άποψη που υπάρχει στο τραπέζι είναι ότι θα μπορούσε να καταστεί υποχρεωτική η συγκρότηση του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου εισαγγελέων που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 ν. 3126/2003 ώστε να επιλαμβάνεται πριν η Ολομέλεια της Βουλής αποφασίσει τη συγκρότηση επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης.

Επίσης, η ΝΔ θεωρεί ότι έχει έρθει η ώρα για αναθεώρηση του άρθρου 16 μετά την έγκριση από το ΣτΕ του νόμου Πιερρακάκη για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

Επίσης, στο μικροσκόπιο τίθενται το άρθρο 103 που αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, το άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος, το άρθρο 90 για τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και την πιθανή ενίσχυση της άποψης των λειτουργών της έναντι της κρίσης της Βουλής και του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και το άρθρο 30 για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας για μία και μοναδική εξαετή θητεία.

Πρόθεση της ΝΔ, πάντως, είναι να διευρύνει την ατζέντα της συζήτησης, με δεδομένη την εκτίμηση ότι το Σύνταγμα του 1975 ανταποκρίνεται στα δεδομένα του 20ού αιώνα.

Ετσι, απαιτείται η αποκάθαρση του συνταγματικού κειμένου από αναχρονιστικές διατάξεις και η ενίσχυσή του υπό το πρίσμα των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, της Τεχνητής Νοημοσύνης κ.ο.κ. Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», η πλειοψηφία προσανατολίζεται να βάλει επιπλέον στο τραπέζι:

Θεωρείται όμως σχεδόν απίθανο η αντιπολίτευση να δώσει στις προς αναθεώρηση διατάξεις ισχυρή πλειοψηφία 180 βουλευτών από την προτείνουσα Βουλή, ώστε στη συνέχεια η οριστική αναθεώρηση να μπορεί να γίνει και με 151.

