Διάγγελμα Τραμπ: «Πριν από 11 μήνες παρέλαβα μια δύσκολη κατάσταση και την αποκαθιστώ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε διάγγελμα στον αμερικανικό λαό, υπερασπίζοντας τα μέτρα της κυβέρνησής του σε μετανάστευση και οικονομία, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν.

18 Δεκ. 2025 7:55
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε τηλεοπτικό μήνυμα προς τον αμερικανικό λαό το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2025, από τον Λευκό Οίκο. Η ομιλία, διάρκειας περίπου 18 λεπτών, εστίασε στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του κατά τους πρώτους 11 μήνες της δεύτερης θητείας του, με έμφαση σε ζητήματα μετανάστευσης και οικονομίας.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τις δηλώσεις του τονίζοντας ότι παρέλαβε μια δύσκολη κληρονομιά από την προηγούμενη κυβέρνηση. «Πριν από έντεκα μήνες, παρέλαβα μια δύσκολη κατάσταση. Και την αποκαθιστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μπάιντεν για προβλήματα όπως ανοιχτά σύνορα, υψηλό πληθωρισμό και εγκληματικότητα.

Στο πεδίο της μετανάστευσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε τις ενέργειες της κυβέρνησής του για τον έλεγχο των συνόρων, ισχυριζόμενος ότι έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση της παράνομης εισόδου. Αναφέρθηκε σε εντατικοποίηση συλλήψεων και απελάσεων, με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να έχει πραγματοποιήσει πάνω από 605.000 απελάσεις από τον Ιανουάριο του 2025.

Όσον αφορά την οικονομία, ο Τραμπ περιέγραψε βελτιώσεις σε δείκτες όπως οι τιμές ορισμένων προϊόντων και η απασχόληση, αποδίδοντας τις προκλήσεις στον προκάτοχό του. Υποσχέθηκε περαιτέρω μέτρα για μείωση επιτοκίων και φορολογικές ελαφρύνσεις το 2026, προβλέποντας οικονομική ανάκαμψη.

Η ομιλία μεταδόθηκε ζωντανά από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και χαρακτηρίστηκε από γρήγορο ρυθμό, με τον πρόεδρο να τηρεί αυστηρά το χρονικό πλαίσιο.

