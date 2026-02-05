Διαπεριφερειακή η διάσταση του Μηχανισμού RIS3 της Δυτικής Ελλάδας

Διαπεριφερειακή η διάσταση του Μηχανισμού RIS3 της Δυτικής Ελλάδας
05 Φεβ. 2026 16:12
Pelop News

Σε συνέχεια της εναρκτήριας ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στην Πάτρα, ο “Μηχανισμός Διακυβέρνησης RIS3” Δυτικής Ελλάδας παρουσιάστηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, με στόχο την ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης του έργου. Ειδικότερα, η δεύτερη ημερίδα του Μηχανισμού διεξήχθη στο Μεσολόγγι τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2-26 και η επόμενη στον Πύργο, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος στις εισαγωγικές τοποθετήσεις του εστίασε στη συστηματική δουλειά που γίνεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην πολιτική καινοτομίας, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης του περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας που αποτελεί και τον βασικό στόχο της λειτουργίας του Μηχανισμού. Στο Μεσολόγγι συμμετείχε με χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης και αντίστοιχα, στον Πύργο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Παναγιώτης Μπράμος.

Την Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ εκπροσώπησε η Σταυρούλα Πελεκάση, δίνοντας την εθνική διάσταση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο γραμματέας του οργάνου Δημήτρης Μούρτζης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών) αναλύοντας τα δεδομένα του καινοτομικού προφίλ της Δυτικής Ελλάδας. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, Νίκος Θωμόπουλος, παρουσίασε τη νέα διάσταση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Ελλάδας με την πολιτική STEP.

Από πλευράς των μελών του Μηχανισμού, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υπεύθυνη της Πράξης, Νατάσσα Πυργάκη, ανέλυσε την ενσωμάτωση της λειτουργίας του Μηχανισμού στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού της ΠΔΕ, καθότι και μετά την έγκριση του “Στρατηγικού Σχεδιασμού 2025 -2028”, η καινοτομία αποτελεί στρατηγική διάσταση όλων των επιμέρους πυλώνων. Ο Σωτήρης Παυλέας, υπεύθυνος φυσικού αντικειμένου, αναφέρθηκε στο σύνολο των δράσεων του Μηχανισμού μεταξύ αυτών ο Επιτελικός Συντονισμός και διαχείριση της Πράξης, η Δημιουργία βασικής υποδομής καινοτομίας – Εκπόνηση  Ερευνών – Συντονισμός Μητρώων & Χαρτογράφηση, η Διεξαγωγή Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ)- Μέτρηση Αποτελεσμάτων Κύκλων ΔΕΑ, η δημιουργία του και η Δημοσιότητα – Δικτύωση. Η Σοφία Καρβέλη, αναπληρώτρια υπεύθυνη Πράξης εξήγησε την σημασία της εξωστρέφειας για την διάχυση της καινοτομίας και τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Στο Μεσολόγγι τη συνάντηση μεταξύ άλλων συμμετείχε ο Καθηγητής Γιώργος Σαλάχας ενώ στο Πύργο τις εργασίες παρακολούθησε ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κώστας Λεβέντης.

Στα επόμενα βήματα, ο Μηχανισμός θα εκκινήσει τον δεύτερο Κύκλο Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και θα υλοποιήσει τόσο το Πληροφοριακό Σύστημα Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Ευφυΐας όσο και τις σχετικές Μελέτες.

Περισσότερα για τον Μηχανισμό Διακυβέρνησης Ris3 στο σύνδεσμο: https://pde.gov.gr/el/anaptiksi/stratigiki-eksipnis-ekseidikeysis-ris3-2021-2027/

Διαπεριφερειακή η διάσταση του Μηχανισμού RIS3 της Δυτικής Ελλάδας Διαπεριφερειακή η διάσταση του Μηχανισμού RIS3 της Δυτικής Ελλάδας Διαπεριφερειακή η διάσταση του Μηχανισμού RIS3 της Δυτικής Ελλάδας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:40 Αριζόνα: Ελικόπτερο της Αστυνομίας συνετρίβη στη διάρκεια επεισοδίου με πυροβολισμούς, νεκροί οι δύο επιβαίνοντες
17:38 Πάτρα – Ψωμάς: «Πόσες οφειλές έχετε διαγράψει από το Δήμο;» – Πλέσσας: «Κάντε το άθροισμα»
17:30 Πάτρα: Σε αυξημένη ετοιμότητα το σύστημα Υγείας για το Καρναβάλι – Που θα στηθούν υποδομές
17:21 Αυστραλία: Έκλεψαν το άγαλμα του Γκάντι βάρους 420 κιλών!
17:10 Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού: Έφοδος στο εργοστάσιο και στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη
17:08 Καρκίνος παχέος εντέρου: Σε ποια χώρα είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο σε άτομα κάτω των 50 ετών
17:00 Ο Στέφανος Κορκολής στην «Π»: «Ο Γιώργος Χατζηνάσιος είναι οικογένειά μου» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Τιμωρία στην ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των φιλάθλων στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
16:44 Τραγωδία στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
16:36 Πάτρα: Τι συμβαίνει με τις «έξυπνες» εφαρμογές; – Η ερώτηση του Χαροκόπου και η απάντηση του Αγγελή
16:28 Οι Βίκινγκς έστελναν ερωτικά μηνύματα πάνω σε πέτρες – Τι ανακάλυψαν στη Σκανδιναβία
16:20 Πάτρα – Σιώρου: Τι ισχύει με την ασφάλεια στις παιδικές χαρές; – Η απάντηση του Δημάρχου για τις πιστοποιήσεις
16:12 Διαπεριφερειακή η διάσταση του Μηχανισμού RIS3 της Δυτικής Ελλάδας
16:04 Πάτρα: 70 αιτήματα την ημέρα στο Sense City – Συζήτηση για την καθαριότητα στο δημοτικό συμβούλιο
15:56 Η CrediaBank συνοδοιπόρος Ελλήνων αθλητών στη διαδρομή προς την κορυφή
15:48 Πάτρα: Χωρίς νερό περιοχές του κέντρο την Παρασκευή – Ποια σημεία
15:40 Ξεκινά η προετοιμασία για τη διοργάνωση του Welcome το UP, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 10 Οκτωβρίου 2026
15:32 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Καμπανάκι για τη δραματική υποστελέχωση στην Αιγιαλεία
15:26 Πάτρα: Πρόστιμα σε τέσσερα καταστήματα για τα πεταμένα κοτόπουλα δίπλα από κάδο
15:16 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να κρύψω και δεν έχω να φοβηθώ τίποτε» – Τι λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ