Διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο: Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία για εκλογές

Οι συνομιλίες καλύπτουν το χρονοδιάγραμμα των εκλογών στην Ουκρανία, την πιθανότητα εδαφικών ανταλλαγών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας,

30 Νοέ. 2025 21:31
Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν την Κυριακή (30/11) με διαπραγματευτές από την Ουκρανία στη νότια Φλόριντα, καθώς ο Αμερικανός ηγέτης συνεχίζει τις πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Μόσχας στο Κίεβο.

Πάντως, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης τον οποίο επικαλείται η Wall Street Journal, οι συνομιλίες καλύπτουν το χρονοδιάγραμμα των εκλογών στην Ουκρανία, την πιθανότητα εδαφικών ανταλλαγών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και άλλα ζητήματα που παραμένουν ανεπίλυτα μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κιέβου, στο πλαίσιο της επιδίωξης συμφωνίας για τους όρους μιας προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Την αμερικανική πλευρά εκπροσώπησαν ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του ηγέτη των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι τρεις άνδρες συναντήθηκαν με την ουκρανική αντιπροσωπεία, υπό την ηγεσία του Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας στην Ουκρανία, στο «Shell Bay», δηλαδή στο γκολφ κλαμπ του Στιβ Γουίτκοφ στη νότια Φλόριντα.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ σχεδιάζουν να αναχωρήσουν αργότερα για τη Μόσχα για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες αποσκοπούν στο «να εξασφαλίσουν τον τερματισμό του πολέμου που αφήνει την Ουκρανία κυρίαρχη και ανεξάρτητη και με μια ευκαιρία για πραγματική ευημερία».

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα αποτελούν συνέχεια διπλωματικών προσπαθειών και διαπραγματεύσεων, οι οποίες άρχισαν μετά τη διαρροή μιας αμερικανικής πρότασης για σχέδιο ειρήνης στο διαδίκτυο. Η αρχική διαρροή προκάλεσε ευρεία ανησυχία στο Κίεβο και στους στενότερους συμμάχους της Ουκρανίας στην Ευρώπη, καθώς επικριτές ανέφεραν ότι το σχέδιο ευνοούσε σε μεγάλο βαθμό τη Ρωσία.

