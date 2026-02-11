Διαρρήκτης πιάστηκε με τη «γίδα» στην πλάτη και συνελήφθη!

Σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

11 Φεβ. 2026 9:06
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ο διαρρήκτης που τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής «μπούκαρε» σε καταστήματα σε Τούμπα και Χαριλάου.

Πρόκειται για 40χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα Τρίτης, τη στιγμή που ο άνδρας εξερχόταν από ζαχαροπλαστείο στην περιοχή Χαριλάου, το οποίο είχε διαρρήξει.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που αφαίρεσε από το εσωτερικό του καταστήματος, το χρηματικό ποσό των 192,20 ευρώ και διάφορα προϊόντα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, καθώς επίσης και ένα μοτοποδήλατο, που είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου -Αναλήψεως, προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος ξημερώματα της Κυριακής διέρρηξε δέκα καταστήματα στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου.

Τέλος, στην οικία του βρέθηκε ρουχισμός που έφερε κατά την τέλεση των διαρρήξεων, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαρρήκτης πιάστηκε με τη «γίδα» στην πλάτη και συνελήφθη!
