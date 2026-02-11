Ο Μαζωνάκης με υψηλό πυρετό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο!

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε χθες βράδυ εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά. Συγκεκριμένα ο δημοφιλής τραγουδιστής χθες το απόγευμα και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια παρουσίασε έντονους πόνους στη κοιλιά και υψηλό πυρετό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ειδοποίησε φιλικά πρόσωπα αλλά και τον προσωπικό του γιατρό με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Από χθες γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει και δεν αποκλείεται σύμφωνα με πληροφορίες να παραμείνει και σήμερα.

