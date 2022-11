Διαρροή του «πιο ισχυρού αερίου του θερμοκηπίου» από αιολικό πάρκο: Γιατί είναι επικίνδυνο

Βρετανία – Ματ Χάνκοκ: Σκορπιός τσίμπησε τον πρώην υπουργό του Τζόνσον σε ριάλιτι

Ο Ματ Χάνκοκ, ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας που ηγήθηκε της διαχείρισης της πανδημίας της Covid-19, ο οποίος συμμετέχει φέτος στο τηλεοπτικό ριάλιτι σόου “I’m a Celebrity Get Me Out of Here”, που γυρίζεται στη ζούγκλα της Αυστραλίας, τον τσίμπησε σκορπιός.