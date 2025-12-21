Διάσωση τραυματία στον Όλυμπο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής κοντά στο καταφύγιο Πετροστρούγκα

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με ειδικές ορειβατικές ομάδες τηςΕΜΑΚ

21 Δεκ. 2025 10:14
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Κυριακής επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού άνδρα στην περιοχή του Ολύμπου, κοντά στο καταφύγιο Πετροστρούγκα.

Ο άνδρας κάλεσε ο ίδιος το ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και ενημέρωσε τις αρχές ότι έχει τραυματιστεί, χωρίς να διευκρινίζονται μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Για την επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, ενισχυμένοι από τις ορειβατικές ομάδες της 2ης και 8ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ).

