Διαθέσιμοι Συνοδινός και Ορτέντζιος στην Παναχαϊκή

Διαθέσιμοι για τον αγώνα της Κυριακής (11/1) που θα δώσει η Παναχαϊκή με τη Ζάκυνθο είναι οι Σίμος Συνοδινός και Αργύρης Ορτέντζιος.

Οι δύο ποδοσφαιριστές ανακοινώθηκαν κι επίσημα από τη διοίκηση, εκδόθηκαν τα δελτία τους και ο πρώτος θα βρίσκεται εκτός απροόπτου στην 11άδα του αγώνα.

Οι «κοκκινόμαυροι» κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να εκδοθεί το δελτίο του Κωνσταντίνου Μούλα, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και αυτός από τον Σπύρο Αντωνόπουλο.

