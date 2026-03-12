Διατηρείται ο ανοιξιάτικος καιρός: Πότε χαλάει, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026. Αναλυτική πρόγνωση.

Διατηρείται ο ανοιξιάτικος καιρός: Πότε χαλάει, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα
12 Μαρ. 2026 7:21
Pelop News

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη κατά τόπους, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα φυσιολογικά για την εποχή. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από -1 έως 16 έως 18 βαθμούς. Στην Ήπειρο το θερμόμετρο θα δείξει από 2 έως 17-18 βαθμούς και στη Θεσσαλία από 2 έως 17 βαθμούς. Στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 3 έως 18 βαθμούς, ενώ στην Πελοπόννησο θα φτάσουν τους 17 με 18 βαθμούς. Στα Επτάνησα αναμένονται θερμοκρασίες από 6 έως 17-18 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 17-18 βαθμούς. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς, στην Κρήτη από 8 έως 18 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα το θερμόμετρο θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπεται ηλιοφάνεια, ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι και θερμοκρασία από 3 έως 17 βαθμούς.

Και στην Πάτρα αίρθιος ο καιρός, με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση έως 3 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Αστάθεια από την Κυριακή

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αναμένεται να κυλήσει ο καιρός στη χώρα έως και το Σάββατο, με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και ανέμους που δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου και πρώην διευθυντή της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Θοδωρή Κολυδά, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν γενικά ήπιες τις επόμενες ημέρες, χωρίς φαινόμενα που να προκαλούν ιδιαίτερες ανησυχίες.

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.

Από την Κυριακή προβλέπεται σταδιακή μεταβολή του καιρού, με αυξημένη αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα γίνει πιο αισθητή από τη Δευτέρα, όταν τα φαινόμενα αστάθειας ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση.

Παρά τη μεταβολή αυτή, οι υπόλοιπες μετεωρολογικές συνθήκες δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν σημαντικά.

