Διχασμένος ο καιρός έως τη Δευτέρα – Ανοιξιάτικο σκηνικό σε δυτικά-νότια, πιο χειμωνιάτικο σε ανατολικά και Αιγαίο

Με διαφοροποιημένες καιρικές συνθήκες συνεχίζει η χώρα τις επόμενες ημέρες, καθώς δυτικά και νότια τμήματα κινούνται σε πιο ανοιξιάτικο μοτίβο, ενώ στα ανατολικά και το Αιγαίο διατηρείται πιο χειμωνιάτικη εικόνα. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το σκηνικό αυτό θα παραμείνει έως και τη Δευτέρα, με θερμοκρασίες γενικά ήπιες και περιορισμένες βροχοπτώσεις κυρίως σε ανατολικές και βόρειες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ενώ οι θερμοκρασίες θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις: χαμηλές τιμές τις πρωινές ώρες στα βόρεια και μέγιστες έως 17-18 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και νότια μέσα στη μέρα. Η εικόνα παραπέμπει σε μεταβατική περίοδο, με συννεφιές κατά διαστήματα αλλά χωρίς έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα διατηρήσουν περισσότερη συννεφιά και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα είναι πιο φωτεινός και θερμός. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν κυρίως τα πελάγη, φτάνοντας κατά τόπους ισχυρές εντάσεις.

Το Σαββατοκύριακο αναμένονται λίγες βροχές κυρίως σε περιοχές του Ιονίου, της ανατολικής χώρας και παράκτιες ζώνες της Πελοποννήσου, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Σταδιακή βελτίωση προβλέπεται προς τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμό των φαινομένων.

Συνολικά, πρόκειται για ένα τυπικά μεταβατικό σκηνικό, χωρίς ακραίες καιρικές εξάρσεις, που ευνοεί τις καθημερινές δραστηριότητες αλλά διατηρεί τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



