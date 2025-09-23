Διχασμός: Μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση

Τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρούμε έντονες διχαστικές τάσεις στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνον. Να θυμίσω το θέμα με τα εμβόλια, κατόπιν το ζήτημα του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, τις έντονες αντιπαραθέσεις σχετικά με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και σχετικά πρόσφατα τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

Ολα τα προηγούμενα με τον τρόπο τους έχουν δημιουργήσει εξαιρετικά πολωτικά φαινόμενα στην κοινωνία.

Και δεν υπεισέρχομαι καθόλου στην ουσία τού καθ΄ ενός, γιατί το ζήτημα του άρθρου είναι άλλο:

Ποιος κερδίζει; Θα μου αντιτείνετε πως πρόκειται για αντιδράσεις μίας κοινωνίας σε κάτι το οποίο της δημιουργεί μία αντανακλαστική ανάδραση και ένα αίσθημα και συνεπώς ανταποκρίνεται ανάλογα.

Ωστόσο τα εμβόλια για τον COVID-19, όπου εμφανίστηκαν φαινόμενα διχασμού δεν είναι κάτι καινούργιο. Εμβολιασμοί διεξάγονται εδώ και δεκαετίες, αλλά κίνημα εναντίον λχ του εμβολίου της ιλαράς ή της πολιομυελίτιδας ποτέ δεν αναπτύχθηκε.

Πόλεμοι και συγκρούσεις επίσης ξεσπούν συνεχώς σε διάφορα σημεία του πλανήτη μας. Μάλιστα πριν λίγες δεκαετίες οι παλαιότεροι θα θυμούνται τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Σερβίας. Ωστόσο, τότε, ανεξαρτήτως τι πιστεύαμε, δεν υπήρξε αυτή η έντονη αντιπαράθεση όπως με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα Τέμπη, από μία δίκαιη απαίτηση της κοινωνίας για βελτίωση των συνθηκών σε κάθε τομέα, κατέληξαν σε πεδίο εξαιρετικά έντονων συγκρούσεων. Δεν συνέβη κάτι ανάλογο με το πολύνεκρο ναυάγιο του Εξπρές Σάμινα το 2000 για παράδειγμα.

Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, επίσης, έχουν δημιουργήσει έντονα φαινόμενα ενώ ο εμφύλιος στη Συρία ή οι επιχειρήσεις των γειτόνων μας στα σύνορά τους δεν προκάλεσαν κανένα ενδιαφέρον.

Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν άλλης μορφής, αλλά ίδιας λογικής διχαστικά φαινόμενα.

Γιατί; Διότι η αντιπαράθεση και κατά συνέπεια και ο διχασμός είναι μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση. Και πάλι, γιατί; Διότι πουλάει!

Η διαμάχη ή αντιπαράθεση είναι το «προϊόν», η κοινωνία προσφέρει τους «αγοραστές» και μένει το ερώτημα, ποιοι είναι οι «πωλητές»; Και οι τελευταίοι είναι αυτοί οι οποίοι αποκομίζουν τα κέρδη.

Διότι καμία διαμάχη δεν ξεκινά χωρίς κάποια ώθηση. Υπάρχουν και οι μεμονωμένες αντιδράσεις, αλλά ένα «κίνημα» δεν δημιουργείται από μόνο του.

Αβολα όλα τα προηγούμενα, διότι όλοι μας λίγο-πολύ έχουμε λάβει θέση σε κάποιο από τα ζητήματα. Και είναι άβολα, εάν συνειδητοποιήσεις πως τελικά είσαι ο «αγοραστής» του «προϊόντος” της διαμάχης και κατ΄ επέκταση του διχασμού.

Αλλά μήπως προηγουμένως πρέπει να θέσεις το ερώτημα: «Από τη δική μου θέση, ποιος κερδίζει;».

*Ο Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



