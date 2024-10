Diddy: Αποκαλύψεις για τα πάρτι του γνωστού ράπερ – «Ζυγίζαμε τις γυναίκες»

Νέες αποκαλύψεις που προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα γνωστά «Freak Off» πάρτι του Diddy.

Μία πρώην διοργανώτρια περιέγραψε τους κανόνες που έθεταν για τους καλεσμένους και ειδικότερα, για τις γυναίκες.

Σύμφωνα με την πρώην διοργανώτρια, που συνεργάστηκε με τον ράπερ το 2004 και το 2005, κάθε καλεσμένη έπρεπε να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια για να γίνει αποδεκτή στα πάρτι.

Η ίδια εξήγησε ότι «αν χρειαζόταν, υπήρχε μια ζυγαριά και το όριο βάρους ήταν τα 63 κιλά». Εξαίρεση γινόταν μόνο για τις πολύ ψηλές γυναίκες.

Η διοργανώτρια, που διατήρησε την ανωνυμία της, ανέφερε πως οι γυναίκες δεν έπρεπε να έχουν «χαλάρωση, κυτταρίτιδα» ή υπερβολικά σκουλαρίκια και τατουάζ, ενώ οι κοντοκουρεμένες γυναίκες αποκλείονταν.

Sean ‘Diddy’ Combs used a scale to ensure female ‘Freak Off’ guests didn’t weigh over 140 pounds: party planner https://t.co/KERZqbSXbU pic.twitter.com/2m0X4HMyiZ

— Page Six (@PageSix) October 29, 2024