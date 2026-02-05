Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού: Έφοδος στο εργοστάσιο και στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων

05 Φεβ. 2026 17:10
Pelop News

Από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πραγματοποιήθηκε έφοδος τόσο στο εργοστάσιο όσο και στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, στο πλαίσιο της έρευνας για την έκρηξη και τη φωτιά που σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων και από τα δύο σημεία. Συγκεκριμένα, από το εργοστάσιο και το σπίτι του ιδιοκτήτη κατασχέθηκαν υπολογιστές, τάμπλετ, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στο εργοστάσιο
Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες είχαν διακοπεί έως ότου τα επίπεδα του προπανίου που έχουν διαποτίσει το υπέδαφος να είναι σε ασφαλή όρια. Η εταιρεία όρισε δικό της πραγματογνώμονα προκειμένου να παρακολουθεί τόσο τις έρευνες όσο και την πορεία της προανάκρισης. «Υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά η επικινδυνότητα αίρεται αν χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία», είχε δηλώσει σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα ο τεχνικός πραγματογνώμονας Μιχάλης Χάλαρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr στις έρευνες συμμετέχουν μεταλλειολόγοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες μαζί με κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν στρέψει το βάρος τους στον ενδελεχή έλεγχο των τεχνικών στοιχείων, των αδειοδοτήσεων και των φακέλων της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

