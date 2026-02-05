Υπόθεση κατασκοπείας: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς – Σε κομβική θέση με πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση κατασκοπείας που απασχολεί τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο στρατιωτικός που συνελήφθη φέρεται να είναι αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας με πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Υπόθεση κατασκοπείας: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς - Σε κομβική θέση με πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
05 Φεβ. 2026 14:52
Pelop News

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο στρατιωτικός που συνελήφθη για υπόθεση μετάδοσης μυστικών στρατιωτικών πληροφοριών σε τρίτους και βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026 ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε παρουσία στρατιωτικού εισαγγελέα. Οι κατηγορίες αφορούν συλλογή και διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας, πράξεις που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στα εθνικά συμφέροντα.

Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία: Κατηγορίες για διαρροή μυστικών πληροφοριών – Ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, ο συλληφθείς υπηρετεί σε θέση ιδιαίτερης ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, γεγονός που του παρείχε πρόσβαση σε ευαίσθητο υλικό. Ο ίδιος φέρεται να καταθέτει ήδη στις αρμόδιες αρχές, ενώ τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρά.

Η έρευνα για την υπόθεση φαίνεται να είχε ευρεία συνεργασία υπηρεσιών, καθώς στον εντοπισμό και τη σύλληψη συμμετείχαν, πέρα από στρατιωτικές αρχές, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η Ελληνική Αστυνομία και άλλοι αρμόδιοι κρατικοί φορείς.

Στην επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ επισημαίνεται ότι η σύλληψη έγινε εντός στρατιωτικού χώρου, κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όπως προβλέπει ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, με αντικείμενο τη συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:40 Ξεκινά η προετοιμασία για τη διοργάνωση του Welcome το UP, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 10 Οκτωβρίου 2026
15:32 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Καμπανάκι για τη δραματική υποστελέχωση στην Αιγιαλεία
15:26 Πάτρα: Πρόστιμα σε τέσσερα καταστήματα για τα πεταμένα κοτόπουλα δίπλα από κάδο
15:16 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να κρύψω και δεν έχω να φοβηθώ τίποτε» – Τι λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
15:08 Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
15:00 Πάτρα: Ρίχνει «γέφυρες» συνεργασίας με την Ερμού ο κ. Μάστακας
15:00 Πιερρακάκης για χρέος: «Δεν θα το φορτώσουμε στην επόμενη γενιά» – Τα οφέλη από την πρόωρη αποπληρωμή
14:57 Η γάτα στο Μαξίμου: Ο Μητσοτάκης παρουσίασε την «Κλειώ» με βίντεο στα social
14:53 Πάτρα: Άνδρας μπήκε στο δικαστικό μέγαρο με κατσαβίδι και σουγιά
14:52 Υπόθεση κατασκοπείας: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς – Σε κομβική θέση με πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
14:45 Ηλεία: Εξιχνιάστηκαν ακόμη τρεις κλοπές σε οικίες με δράστη 18χρονο
14:45 ΚΚΕ για Παναγόπουλο: Σφοδρή επίθεση για τη ΓΣΕΕ με φόντο την έρευνα για ξέπλυμα και υπεξαίρεση
14:37 Δυτική Μάνη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές από την κακοκαιρία
14:30 Συμφωνία Τουρκίας – Chevron για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου
14:27 Αχαρνές: Κύκλωμα ναρκωτικών με «παρατηρητήριο» καμερών – Συνελήφθησαν δύο, αναζητείται τρίτος
14:19 Ηλεία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές με παράνομο όφελος άνω των 280.000 ευρώ
14:18 Μαρινάκης απαντά σε Σαμαρά: «Χωρίς μέτρο δεν υπάρχει αξιοπιστία» – Σχόλιο και για Καραμανλή
14:15 Περσικός Κόλπος: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δύο τάνκερ με πάνω από 1 εκατ. λίτρα λαθραίο ντίζελ
14:12 Κακοκαιρία στην Αττική: Ισχυρές βροχές στην Αθήνα – Προειδοποιήσεις για καταιγίδες και λασποβροχές
14:08 Βρυξέλλες: Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ελληνική Γλώσσα με πρωτοβουλία Μελέτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ