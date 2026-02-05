Υπόθεση κατασκοπείας: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς – Σε κομβική θέση με πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση κατασκοπείας που απασχολεί τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο στρατιωτικός που συνελήφθη φέρεται να είναι αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας με πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.
Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο στρατιωτικός που συνελήφθη για υπόθεση μετάδοσης μυστικών στρατιωτικών πληροφοριών σε τρίτους και βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026 ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε παρουσία στρατιωτικού εισαγγελέα. Οι κατηγορίες αφορούν συλλογή και διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας, πράξεις που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στα εθνικά συμφέροντα.
Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία: Κατηγορίες για διαρροή μυστικών πληροφοριών – Ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, ο συλληφθείς υπηρετεί σε θέση ιδιαίτερης ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, γεγονός που του παρείχε πρόσβαση σε ευαίσθητο υλικό. Ο ίδιος φέρεται να καταθέτει ήδη στις αρμόδιες αρχές, ενώ τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρά.
Η έρευνα για την υπόθεση φαίνεται να είχε ευρεία συνεργασία υπηρεσιών, καθώς στον εντοπισμό και τη σύλληψη συμμετείχαν, πέρα από στρατιωτικές αρχές, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η Ελληνική Αστυνομία και άλλοι αρμόδιοι κρατικοί φορείς.
Στην επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ επισημαίνεται ότι η σύλληψη έγινε εντός στρατιωτικού χώρου, κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όπως προβλέπει ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, με αντικείμενο τη συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους.
