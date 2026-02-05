Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία: Κατηγορίες για διαρροή μυστικών πληροφοριών – Ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ

Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων συνελήφθη σε στρατιωτικό χώρο για υπόθεση κατασκοπείας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, που κάνει λόγο για διακίνηση στρατιωτικών πληροφοριών με πιθανές επιπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα.

05 Φεβ. 2026
Στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές, στο πλαίσιο υπόθεσης κατασκοπείας, όπως γνωστοποίησε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εντός στρατιωτικής εγκατάστασης, σε συντονισμό με άλλες κρατικές υπηρεσίες και παρουσία αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού. Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, προηγήθηκαν συγκεκριμένες ενδείξεις που σχετίζονται με πιθανή τέλεση αξιόποινων πράξεων βάσει του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στον συλληφθέντα αποδίδεται η συλλογή και μεταβίβαση στρατιωτικών πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα σε τρίτους, ενέργειες που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στα εθνικά συμφέροντα.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και των συνθηκών κάτω από τις οποίες φέρεται να έλαβαν χώρα οι καταγγελλόμενες πράξεις.

14:52 Υπόθεση κατασκοπείας: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς – Σε κομβική θέση με πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
