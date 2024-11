Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Ένταλμα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκαλάντ ΒΙΝΤΕΟ

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ «για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και «εγκλήματα πολέμου» εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η απόφαση αυτή έρχεται ύστερα από μήνες εντατικών ερευνών και διπλωματικών πιέσεων σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάιο του 2024.

Τα εντάλματα εις βάρος του Νετανιάχου και του Ιωάβ Γκάλαντ εκδόθηκαν ομόφωνα από τις τρεις αρμόδιους δικαστές του ΔΠΔ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που σύμφωνα με τον εισαγγελέα του δικαστηρίου, διαπράχθηκαν στη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι η αποδοχή της αρμοδιότητας του διεθνούς δικαστικού οργάνου από το Ισραήλ δεν είναι απαραίτητη.

«Το Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά δύο ιδιωτών, του κ. Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του κ. Ιωάβ Γκάλαντ, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου τα οποία διαπράχθηκαν τουλάχιστον από τις 8 Οκτωβρίου 2023 μέχρι τουλάχιστον τις 20 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία η κατηγορούσα αρχή κατέθεσε τα αιτήματα για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Γκάλαντ θα υπόκεινται σε σύλληψη εάν ταξιδέψουν σε οποιαδήποτε από τις περισσότερες από 120 χώρες που είναι μέρη του ΔΠΔ.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε κι ένα ένταλμα σύλληψης για το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντίαμπ Ιμπραχίμ αλ Μάσρι, γνωστό και ως Μοχάμεντ Ντέιφ, για την φονική επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική εξτρεμιστική οργάνωση κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο.

Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε τον Ντέιφ σε αεροπορική επιδρομή, αλλά η Χαμάς ποτέ δεν αναγνώρισε επισήμως τον θάνατο του σκιώδους επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της.

