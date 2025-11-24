Διεθνής διάκριση για την Αιγιάλεια: Τα Οινοξένεια στα Iter Vitis Awards 2025

Ο Δήμος Αιγιαλείας και το Φεστιβάλ Οινοξένεια βραβεύτηκαν στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Iter Vitis – Οι Δρόμοι του Κρασιού του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποσπώντας τη σημαντική διάκριση «Καλύτερη Πολιτιστική Πρωτοβουλία σχετικά με την οινοπαραγωγική παράδοση και κληρονομιά» στα Iter Vitis Awards 2025 (Best Cultural Initiative related to Winemaking Tradition and Heritage).

Η φετινή συνέλευση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και στη Νάουσα, το τριήμερο 16–18 Οκτωβρίου 2025, με οικοδέσποινα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και την Ένωση Οινοποιών Βορείου Ελλάδας, και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το Δίκτυο Iter Vitis, που ιδρύθηκε το 2009, αριθμεί σήμερα περισσότερα από είκοσι κράτη-μέλη από όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο και στοχεύει στην ανάδειξη της οινικής κληρονομιάς ως κοινού ευρωπαϊκού πολιτιστικού αγαθού.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθη το διεθνές συνέδριο «Cultural Vine Tourism in Action: Iter Vitis Best Practices for a Greener, Inclusive, and Innovative Future» («Ο Πολιτιστικός Οινοτουρισμός σε Δράση: Καλές Πρακτικές του Iter Vitis για ένα Πιο Πράσινο, Συμμετοχικό και Καινοτόμο Μέλλον»), όπου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές για τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη διατήρηση της πολιτιστικής συνέχειας στον οινοτουρισμό.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η φιλοσοφία και η διαχρονική επιτυχία του Φεστιβάλ Οινοξένεια, που εδώ και 12 χρόνια αποτελεί πρότυπο συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Αιγιαλείας και το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια- μια συλλογική πρωτοβουλία τοπικών φορέων, πολιτιστικών οργανισμών, οινοποιών και επιχειρήσεων της περιοχής.

Το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια προάγει την οινική κουλτούρα, την τοπική παραγωγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύνδεση του οίνου με τον πολιτισμό και τον τουρισμό, καθιστώντας την Αιγιάλεια έναν από τους πιο ζωντανούς και δυναμικούς οινοπολιτιστικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Μέσα από συνέργειες και δράσεις που ενώνουν τον άνθρωπο, το κρασί και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, ο Δήμος Αιγιαλείας μαζί με το Δίκτυο συμβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της πολιτιστικής αναγνωρισιμότητας της περιοχής.

Η διεθνής διάκριση του Φεστιβάλ Οινοξένεια στα Iter Vitis Awards 2025 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναγνωρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ελληνικό πολιτιστικό γεγονός που συνδέει με μοναδικό τρόπο την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία, τον οινικό τουρισμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την τοπική κοινωνία με τον διεθνή πολιτιστικό χάρτη.

Αποτελεί επιβεβαίωση ότι η Αιγιάλεια έχει καταφέρει να μετατρέψει τον οινικό και φυσικό της πλούτο σε εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας ως χώρας με ζωντανή, εξωστρεφή και καινοτόμο οινοπολιτιστική ταυτότητα.

Στην τελετή βράβευσης παρευρέθηκε και ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Οινοποιών κ. Άγγελος Ρούβαλης, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά ικανοποίησή του για τη διεθνή αναγνώριση του φεστιβάλ και τη συμβολή του στη σύνδεση του ελληνικού κρασιού με τον πολιτισμό.

Από την Αιγιάλεια τιμήθηκε επίσης με ειδικό βραβείο η οινολόγος Θεοδώρα Ρούβαλη, ως νέα οινοποιός που επενδύει στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής οινικής κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της νέας γενιάς οινοποιών που συνεχίζει με σεβασμό και καινοτομία την πλούσια παράδοση της περιοχής.

Από την Αιγιάλεια συμμετείχαν, επίσης, οι Εκδόσεις «Ηδύφωνο», επίσημο μέλος του Δικτύου Iter Vitis.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε επιλεγμένα οινοποιεία της Βόρειας Ελλάδας και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση του οίνου με τον πολιτισμό και την ιστορία.

Η βράβευση του φεστιβάλ Οινοξένεια αποδεικνύει ότι ένας τόπος μπορεί να μετατρέψει την παράδοσή του σε σύγχρονο πολιτιστικό κεφάλαιο, όπου ο οίνος, ο άνθρωπος και ο πολιτισμός συναντιούνται δημιουργικά, εμπνέοντας ένα βιώσιμο και εξωστρεφές μέλλον.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας δήλωσε πως “H βράβευση των Οινοξενείων από το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί μεγάλη τιμή για τον Δήμο Αιγιαλείας και για όλους όσοι εργάζονται με μεράκι για την ανάδειξη του οινικού και πολιτιστικού μας πλούτου. Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλη την τοπική κοινωνία που αγκαλιάζει τον θεσμό και τον εξελίσσει κάθε χρόνο”, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες και προς το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.

Η φετινή βράβευση στα Iter Vitis Awards 2025 έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή πορεία του θεσμού ως σημείου αναφοράς για τον ελληνικό οινοτουρισμό και τον πολιτισμό του κρασιού.

