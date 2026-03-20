Διεθνής προβολή για την ελληνική επιχείρηση επαναπατρισμού κατοικιδίων από τη Μέση Ανατολή

Η ειδική πτήση που οργάνωσε η Ελλάδα για τον επαναπατρισμό πολιτών και ζώων συντροφιάς από τη Μέση Ανατολή προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών μέσων, τα οποία στάθηκαν τόσο στην ανθρωπιστική διάσταση της επιχείρησης όσο και στις συγκινητικές στιγμές άφιξης στην Αθήνα.

20 Μαρ. 2026 15:24
Pelop News

Η ελληνική επιχείρηση επαναπατρισμού πολιτών και των κατοικιδίων τους από τη Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνών δημοσιευμάτων, με μέσα από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή να αναδεικνύουν την πρωτοβουλία.

Η ειδική πτήση, που οργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean, προσγειώθηκε την Τετάρτη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μεταφέροντας 101 επιβάτες και 45 κατοικίδια. Η συγκεκριμένη λύση επιλέχθηκε μετά από εκκλήσεις Ελλήνων που δεν μπορούσαν να βρουν τρόπο να ταξιδέψουν μαζί με τα ζώα τους.

Το Associated Press έκανε λόγο για «συγκινητικές σκηνές» στην Αθήνα, φιλοξενώντας μαρτυρίες ανθρώπων που εξήγησαν ότι δεν μπορούσαν να αφήσουν πίσω τα κατοικίδιά τους, καθώς τα θεωρούν μέλη της οικογένειάς τους. Το σχετικό ρεπορτάζ αναπαρήχθη και από το ABC, ενώ αναφορές έκαναν επίσης το Newsmax, το The National, το France24 και το Euronews.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, περισσότεροι από 2.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει με ασφάλεια από τη Μέση Ανατολή μέσω των δρομολογίων που οργάνωσε το υπουργείο, με την Ελλάδα να εμφανίζεται πρωτοπόρος και στη μέριμνα για τη μεταφορά ζώων συντροφιάς.

