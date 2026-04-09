DigiWest: Ψηφιακό άλμα για τον κλάδο τροφίμων από το χωράφι ως το ράφι
Με ισχυρό μήνυμα ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι πια επιλογή αλλά ανάγκη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ψηφιακή συνάντηση του έργου DigiWest, με επίκεντρο τον αγροδιατροφικό τομέα. Εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς ανέδειξαν τις δυνατότητες που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, από την ευφυή γεωργία μέχρι την ιχνηλασιμότητα και τη Βιομηχανία 4.0.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, 8 Απριλίου, η πρώτη ψηφιακή συνάντηση του έργου DigiWest, με κεντρικό θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον κλάδο των τροφίμων, από την «Ευφυή Γεωργία» έως τη «Βιομηχανία 4.0». Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Κόμβου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων στην προσαρμογή τους στη νέα ψηφιακή εποχή.
DigiWest: Η 1η Ψηφιακή Συνάντηση ανοίγει τον δρόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφής στη Δυτική Ελλάδα
Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Τάκης Παπαδόπουλος, τόνισε στην εισήγησή του ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί ταυτότητα και παράδοση για την Ελλάδα, αλλά πλέον η ψηφιακή μετάβαση είναι ζήτημα επιβίωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Η Περιφέρεια θέτει ως προτεραιότητα τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την υποστήριξη των μικρών παραγωγών μέσω επιδοτήσεων για εξοπλισμό ευφυούς γεωργίας.
Ο καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Παντελής Μπαρούχας, υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η ανάγκη για αλλαγή κουλτούρας. Παρουσίασε πρωτοποριακές εφαρμογές, όπως: Την πιο πυκνή βιβλιοθήκη ψηφιακών εδαφικών δεδομένων στην Ευρώπη, που επιτρέπει αναλύσεις εδάφους σε μόλις 3 λεπτά. Συστήματα έξυπνης άρδευσης, τα οποία στην περιοχή του Πηνειού απέδειξαν ότι η ορθολογική διαχείριση μπορεί να εξοικονομήσει ποσότητα νερού ίση με μια ολόκληρη λίμνη σε βάθος πενταετίας.
Η κυρία Αναστασία Σαρχόσογλου, συντονίστρια του Enterprise Europe Network, ανέπτυξε πώς οι τεχνολογίες IoT και AI διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Τόνισε ότι η ψηφιοποίηση μειώνει τις απώλειες στην παραγωγή, οι οποίες φτάνουν το 14% στο στάδιο της συγκομιδής.
Από την πλευρά της αγοράς, ο κ. Δημήτρης Καραδίμας, CEO της ‘TERRAPLUS’, παρουσίασε ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής ιχνηλασιμότητας μέσω τεχνολογίας blockchain. Με τη χρήση QR codes, ο καταναλωτής μπορεί πλέον να γνωρίζει το πλήρες ιστορικό ενός προϊόντος, από τη σπορά έως το ράφι, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την αξία των τοπικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.
Η συνάντηση κατέληξε στο κοινό συμπέρασμα ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Η επιτυχία του βασίζεται στο τρίπτυχο: Εμπιστοσύνη, Κουλτούρα και Συνεργασία μεταξύ παραγωγών, επιστημονικής κοινότητας και πολιτείας.
Η 1η Ψηφιακή Συνάντηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων», της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υπό την αιγίδα του ΣΕΒ – Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.
Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021–2027» και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΟΠΣ 6004483).
