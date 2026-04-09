DigiWest: Ψηφιακό άλμα για τον κλάδο τροφίμων από το χωράφι ως το ράφι

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, 8 Απριλίου, η πρώτη ψηφιακή συνάντηση του έργου DigiWest, με κεντρικό θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον κλάδο των τροφίμων, από την «Ευφυή Γεωργία» έως τη «Βιομηχανία 4.0». Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Κόμβου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων στην προσαρμογή τους στη νέα ψηφιακή εποχή.

DigiWest: Η 1η Ψηφιακή Συνάντηση ανοίγει τον δρόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφής στη Δυτική Ελλάδα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Τάκης Παπαδόπουλος, τόνισε στην εισήγησή του ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί ταυτότητα και παράδοση για την Ελλάδα, αλλά πλέον η ψηφιακή μετάβαση είναι ζήτημα επιβίωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Η Περιφέρεια θέτει ως προτεραιότητα τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την υποστήριξη των μικρών παραγωγών μέσω επιδοτήσεων για εξοπλισμό ευφυούς γεωργίας.

Ο καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Παντελής Μπαρούχας, υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η ανάγκη για αλλαγή κουλτούρας. Παρουσίασε πρωτοποριακές εφαρμογές, όπως: Την πιο πυκνή βιβλιοθήκη ψηφιακών εδαφικών δεδομένων στην Ευρώπη, που επιτρέπει αναλύσεις εδάφους σε μόλις 3 λεπτά. Συστήματα έξυπνης άρδευσης, τα οποία στην περιοχή του Πηνειού απέδειξαν ότι η ορθολογική διαχείριση μπορεί να εξοικονομήσει ποσότητα νερού ίση με μια ολόκληρη λίμνη σε βάθος πενταετίας.

Η κυρία Αναστασία Σαρχόσογλου, συντονίστρια του Enterprise Europe Network, ανέπτυξε πώς οι τεχνολογίες IoT και AI διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Τόνισε ότι η ψηφιοποίηση μειώνει τις απώλειες στην παραγωγή, οι οποίες φτάνουν το 14% στο στάδιο της συγκομιδής.

Από την πλευρά της αγοράς, ο κ. Δημήτρης Καραδίμας, CEO της ‘TERRAPLUS’, παρουσίασε ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής ιχνηλασιμότητας μέσω τεχνολογίας blockchain. Με τη χρήση QR codes, ο καταναλωτής μπορεί πλέον να γνωρίζει το πλήρες ιστορικό ενός προϊόντος, από τη σπορά έως το ράφι, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την αξία των τοπικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Η συνάντηση κατέληξε στο κοινό συμπέρασμα ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Η επιτυχία του βασίζεται στο τρίπτυχο: Εμπιστοσύνη, Κουλτούρα και Συνεργασία μεταξύ παραγωγών, επιστημονικής κοινότητας και πολιτείας.

Η 1η Ψηφιακή Συνάντηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων», της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υπό την αιγίδα του ΣΕΒ – Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021–2027» και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΟΠΣ 6004483).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



