DigiWest: Ψηφιακό άλμα για τον κλάδο τροφίμων από το χωράφι ως το ράφι

Με ισχυρό μήνυμα ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι πια επιλογή αλλά ανάγκη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ψηφιακή συνάντηση του έργου DigiWest, με επίκεντρο τον αγροδιατροφικό τομέα. Εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς ανέδειξαν τις δυνατότητες που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, από την ευφυή γεωργία μέχρι την ιχνηλασιμότητα και τη Βιομηχανία 4.0.

DigiWest: Ψηφιακό άλμα για τον κλάδο τροφίμων από το χωράφι ως το ράφι
09 Απρ. 2026 13:40
Pelop News

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, 8 Απριλίου, η πρώτη ψηφιακή συνάντηση του έργου DigiWest, με κεντρικό θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον κλάδο των τροφίμων, από την «Ευφυή Γεωργία» έως τη «Βιομηχανία 4.0». Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Κόμβου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων στην προσαρμογή τους στη νέα ψηφιακή εποχή.

[contaisu_summary]

DigiWest: Η 1η Ψηφιακή Συνάντηση ανοίγει τον δρόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφής στη Δυτική Ελλάδα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Τάκης Παπαδόπουλος, τόνισε στην εισήγησή του ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί ταυτότητα και παράδοση για την Ελλάδα, αλλά πλέον η ψηφιακή μετάβαση είναι ζήτημα επιβίωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Η Περιφέρεια θέτει ως προτεραιότητα τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την υποστήριξη των μικρών παραγωγών μέσω επιδοτήσεων για εξοπλισμό ευφυούς γεωργίας.

DigiWest: Ψηφιακό άλμα για τον κλάδο τροφίμων από το χωράφι ως το ράφι

Τάκης Παπαδόπουλος

Ο καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Παντελής Μπαρούχας, υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η ανάγκη για αλλαγή κουλτούρας. Παρουσίασε πρωτοποριακές εφαρμογές, όπως: Την πιο πυκνή βιβλιοθήκη ψηφιακών εδαφικών δεδομένων στην Ευρώπη, που επιτρέπει αναλύσεις εδάφους σε μόλις 3 λεπτά. Συστήματα έξυπνης άρδευσης, τα οποία στην περιοχή του Πηνειού απέδειξαν ότι η ορθολογική διαχείριση μπορεί να εξοικονομήσει ποσότητα νερού ίση με μια ολόκληρη λίμνη σε βάθος πενταετίας.

DigiWest: Ψηφιακό άλμα για τον κλάδο τροφίμων από το χωράφι ως το ράφι

Παντελής Μπαρούχας

DigiWest: Ψηφιακό άλμα για τον κλάδο τροφίμων από το χωράφι ως το ράφι

Η κυρία Αναστασία Σαρχόσογλου, συντονίστρια του Enterprise Europe Network, ανέπτυξε πώς οι τεχνολογίες IoT και AI διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Τόνισε ότι η ψηφιοποίηση μειώνει τις απώλειες στην παραγωγή, οι οποίες φτάνουν το 14% στο στάδιο της συγκομιδής.

DigiWest: Ψηφιακό άλμα για τον κλάδο τροφίμων από το χωράφι ως το ράφι

Αναστασία Σαρχόσογλου

DigiWest: Ψηφιακό άλμα για τον κλάδο τροφίμων από το χωράφι ως το ράφι

Από την πλευρά της αγοράς, ο κ. Δημήτρης Καραδίμας, CEO της ‘TERRAPLUS’, παρουσίασε ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής ιχνηλασιμότητας μέσω τεχνολογίας blockchain. Με τη χρήση QR codes, ο καταναλωτής μπορεί πλέον να γνωρίζει το πλήρες ιστορικό ενός προϊόντος, από τη σπορά έως το ράφι, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την αξία των τοπικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

DigiWest: Ψηφιακό άλμα για τον κλάδο τροφίμων από το χωράφι ως το ράφι

Δημήτρης Καραδίμας

DigiWest: Ψηφιακό άλμα για τον κλάδο τροφίμων από το χωράφι ως το ράφι

Η συνάντηση κατέληξε στο κοινό συμπέρασμα ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Η επιτυχία του βασίζεται στο τρίπτυχο: Εμπιστοσύνη, Κουλτούρα και Συνεργασία μεταξύ παραγωγών, επιστημονικής κοινότητας και πολιτείας.

Η 1η Ψηφιακή Συνάντηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων», της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υπό την αιγίδα του ΣΕΒ – Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

 Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021–2027» και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΟΠΣ 6004483).

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:50 Ισραήλ: Η εκεχειρία με το Ιράν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δίκη Νετανιάχου
16:39 BBC: Πλησιάζει η στιγμή που ο Τραμπ θα ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει στον Λίβανο
16:28 Πόσες ημέρες θα μείνουν κλειστές οι τράπεζες το Πάσχα
16:08 Κατάνυξη στα Ιεροσόλυμα: Η Τελετή του Νιπτήρος από τον Πατριάρχη Θεόφιλο στον Πανάγιο Τάφο
15:58 Μάικλ Τζ. Φοξ: Το CNN τον «πέθανε» κατά λάθος και ο ίδιος απάντησε με χιούμορ
15:56 Γιώργος Δούκας: Εκεί που ο μύθος συναντά τη βία της εξουσίας και η ύβρις οδηγεί στην καταστροφή
15:48 Πάσχα με ασφάλεια: Οι 7 βασικές οδηγίες για τραπέζι, δρόμο και Ανάσταση
15:40 Νετανιάχου μετά τη Βηρυτό: «Θα χτυπάμε τη Χεζμπολάχ όπου χρειαστεί»
15:31 Αρνί ή κατσίκι; Τι να προσέξετε στο πασχαλινό τραπέζι
15:29 Ιησούς Χριστός Superstar: Από την ευλάβεια του Τζεφιρέλι στην οργή του Γκίμπσον
15:22 Κιάνου Ριβς για Μάρτιν Σκορσέζε: «Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»
15:15 Η Παταγονία στα λευκά: Σπάνιες δορυφορικές εικόνες της NASA από τη χιονισμένη έρημο
15:02 Φάμελλος από τη Θεσσαλονίκη: «Η ακρίβεια αδειάζει τα μαγαζιά, η κυβέρνηση πρέπει να φύγει»
15:00 Οι ενδοκρινολόγοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Νεοκλή Γεωργόπουλο: Εκφραστής της συλλογικής προσπάθειας
14:59 Κατιάνα Μπαλανίκα: Η μαρτυρία της για σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στον δρόμο
14:52 Χανιά: Νεκρή 33χρονη μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Δικαστήρια
14:45 Στην Αράχωβα Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου – Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν
14:45 Κατερίνη: Τους παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από ηλικιωμένους
14:37 Αυτοκρατορικός πιγκουίνος: Στα απειλούμενα είδη – Στο μισό ο πληθυσμός έως το 2080
14:35 Θήβα: Έψαχναν για κροτίδες σε ψιλικατζίδικο και βρήκαν κρυμμένα σπαθιά και μαχαίρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ