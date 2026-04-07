DigiWest: Η 1η Ψηφιακή Συνάντηση ανοίγει τον δρόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφής στη Δυτική Ελλάδα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα και οι σύγχρονες προκλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων στην εποχή της «Βιομηχανίας 4.0» βρίσκονται στο επίκεντρο της πρώτης ψηφιακής συνάντησης του Κόμβου Ψηφιακού Μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, DigiWest, με θέμα: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον κλάδο των Τροφίμων: Από την Ευφυή Γεωργία στη Βιομηχανία 4.0».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026 και ώρα 17:30 και είναι ανοιχτή στο σύνολο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε επαγγελματίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου, δημιουργώντας ένα δυναμικό πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής γνώσης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει, με ολοκληρωμένο και ουσιαστικό τρόπο, τη μετάβαση από την πρωτογενή παραγωγή –μέσω της ευφυούς γεωργίας– στη σύγχρονη μεταποίηση, όπου κυριαρχούν τα ψηφιακά εργοστάσια, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες και η αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον του κλάδου, όπως:

Η ενσωμάτωση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (IoT, τεχνητή νοημοσύνη, big data) στην παραγωγική διαδικασία

Η σημασία της ψηφιακής ιχνηλασιμότητας για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

Οι προκλήσεις και τα εμπόδια στην υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης και καινοτομίας που δημιουργεί η μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0

Καλές πρακτικές και παραδείγματα εφαρμογής από την ελληνική και διεθνή αγορά

Η 1η Ψηφιακή Συνάντηση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων», της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ – Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

Για να συμμετάσχετε στην ψηφιακή συνάντηση, πατήστε εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@digiwest-pde.gr

Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2616 000 854 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 21:00)

Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021–2027» και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΟΠΣ 6004483).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



