Διήμερο παγωνιάς πριν την απότομη αλλαγή: Χιόνια και τσουχτερό κρύο έως την Τρίτη – Ο χάρτης των χιονοπτώσεων

Με έντονο κρύο και τοπικές χιονοπτώσεις ξεκινά η εβδομάδα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, με το σκηνικό να αλλάζει αισθητά από τα μέσα της εβδομάδας και μετά.

12 Ιαν. 2026 11:56
Pelop News

Για τσουχτερό κρύο που θα διατηρηθεί για τις επόμενες 48 ώρες προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σημειώνοντας ωστόσο ότι στη συνέχεια ο καιρός αλλάζει αισθητά, με τις θερμοκρασίες να επιστρέφουν σε πιο ήπιες τιμές.

Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι «σήμερα ξυπνήσαμε με πολύ όμορφες εικόνες από λευκά τοπία, αλλά και με πολύ κρύο, το οποίο θα παραμείνει μέχρι και αύριο Τρίτη. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στα 15άρια». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, τα περισσότερα φαινόμενα χιονόπτωσης έως και το βράδυ εντοπίζονται σε Σποράδες, Εύβοια, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Για την Αττική, ο ίδιος εκτιμά ότι θα σημειωθούν λίγα χιόνια κυρίως σε Πάρνηθα και Κιθαιρώνα, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστούν χιονόνερο ή μεμονωμένες νιφάδες ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, από τα 400 μέτρα και κάτω.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος επισημαίνει ότι η εβδομάδα ξεκινά με έντονη παγωνιά και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Όπως σημειώνει, μέρα με τη μέρα το κρύο θα υποχωρεί, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο νέο αξιόλογο κύμα κακοκαιρίας μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο παγετός ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα, πριν ο καιρός περάσει σε πιο ήπια φάση.

