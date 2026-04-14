Δικαστές κατά Ζωής και Νίκου Κωνσταντόπουλου: Ποινικά, αστικά και πειθαρχικά μέτρα προαναγγέλλει η Ένωση

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αλλάζει πλέον συνολικά τη στάση της απέναντι σε όσα αποδίδει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον Νίκο Κωνσταντόπουλο και σε άλλους δικηγόρους, κάνοντας λόγο για φαινόμενα εκφοβισμού δικαστικών λειτουργών τα προηγούμενα χρόνια. Στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι «η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε» και προαναγγέλλει τρεις διαδοχικές κινήσεις σε ποινικό, αστικό και πειθαρχικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η Ένωση αναφέρει ότι θα επιδιώξει να λογοδοτήσουν ποινικά για όσα αδικήματα θεωρεί ότι έχουν τελεστεί, ότι θα στραφεί με αγωγές αποζημίωσης στα πολιτικά δικαστήρια και ότι θα αποστείλει το υλικό που έχει στη διάθεσή της στους δικηγορικούς συλλόγους για πειθαρχικό έλεγχο. Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι τον ερχόμενο μήνα θα μεταφέρει το ζήτημα και στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών, επιχειρώντας να του δώσει διεθνή διάσταση.

Τι αλλάζει τώρα στη σύγκρουση

Το νέο στοιχείο δεν είναι απλώς η σκληρή γλώσσα. Είναι ότι η Ένωση δείχνει να περνά από τις ανακοινώσεις στις θεσμικές και δικαστικές κινήσεις. Αυτό είναι που δίνει άλλο βάρος στη σημερινή παρέμβαση, καθώς δεν περιορίζεται σε καταγγελία συμπεριφορών, αλλά βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες διαδικασίες με πολλαπλά μέτωπα πίεσης. Αυτή είναι δημοσιογραφική αποτίμηση που προκύπτει από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης και τη ρητή αναφορά σε ποινικά, πολιτικά και πειθαρχικά βήματα.

Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται ως συνέχεια μιας ήδη οξυμένης αντιπαράθεσης. Τις προηγούμενες ημέρες, η Ένωση είχε επιτεθεί δημόσια τόσο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και στον Νίκο Κωνσταντόπουλο με ιδιαίτερα αιχμηρές διατυπώσεις, ενώ από την άλλη πλευρά είχε ήδη προαναγγελθεί προσφυγή στη Δικαιοσύνη και στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα κατά του προέδρου της Ένωσης, Χριστόφορου Σεβαστίδη.

Το κάλεσμα προς τους δικαστικούς λειτουργούς

Στην ίδια ανακοίνωση, η Ένωση καλεί κάθε δικαστικό λειτουργό που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή και την αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές να απευθύνεται στο συλλογικό της όργανο, το οποίο δηλώνει ότι θα αναλαμβάνει πλέον συντονισμένα τη διαχείριση των σχετικών ενεργειών. Αυτό δείχνει ότι η Ένωση δεν θέλει να εμφανιστεί ως παρεμβαίνουσα μόνο σε μία συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ως θεσμικός μηχανισμός συλλογικής άμυνας για τα μέλη της.

Το βάρος της υπόθεσης είναι πλέον θεσμικό και όχι μόνο προσωπικό ή πολιτικό. Από τη μία πλευρά βρίσκεται μια βουλευτής και δικηγόρος με ιδιαίτερα συγκρουσιακή δημόσια παρουσία, από την άλλη το συλλογικό όργανο των δικαστικών λειτουργών που δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί άλλο τέτοιες πρακτικές. Το αποτέλεσμα είναι μια σύγκρουση που πλέον ακουμπά τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την πειθαρχική εποπτεία των δικηγόρων και πιθανόν τη διεθνή εικόνα της υπόθεσης, εφόσον πράγματι μεταφερθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον επόμενο μήνα.

