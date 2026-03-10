Δικαστικός Χάρτης έναν χρόνο μετά: Μείωση χρόνου αποφάσεων στα χαρτιά – Οι δικηγόροι βλέπουν επιβράδυνση

Η απονομή της Δικαιοσύνης στα Πρωτοδικεία της Πελοποννήσου φαίνεται επιταχύνθηκε αισθητά, τουλάχιστον στον τομέα των πολιτικών υποθέσεων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης που παρουσίασε αποκλειστικά η «Πελοπόννησος». Ενα χρόνο μετά την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, τα συγκριτικά δεδομένα των δικαστικών ετών 2024–2025 και 2023–2024 καταγράφουν σημαντική μείωση στον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, γεγονός που αποτυπώνει, σύμφωνα με το υπουργείο, μια σαφή βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δικαστικών υπηρεσιών.

Το βασικό εύρημα της έρευνας αφορά τη δραστική συρρίκνωση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση αποφάσεων. Στο Πρωτοδικείο Αχαΐας, ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης αποφάσεων περιορίστηκε από 559 ημέρες σε 229, δηλαδή από περίπου ενάμιση έτος σε περίπου επτάμισι μήνες. Η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 47,9%, γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντική επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας για πολίτες και επιχειρήσεις που προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη.

Με αφορμή τα στοιχεία αυτά, πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων της περιοχής διατυπώνουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την πραγματική εικόνα της απονομής της Δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, υπογραμμίζει ότι η ταχεία δίκη αποτελεί ατομικό δικαίωμα του πολίτη απέναντι στο κράτος και όχι προνόμιο του κράτους έναντι των πολιτών, ιδίως για εισπρακτικούς σκοπούς. Οπως τονίζει, η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης δεν πρέπει να εξαντλείται σε στατιστικές αναφορές ούτε να γίνεται εις βάρος της ποιότητας της δικαστικής κρίσης ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Ενωσιακό δίκαιο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι δικηγόροι δεν ευθύνονται για τις καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γιώργος Μπέσκος, κάνει λόγο για επιλεκτική παρουσίαση στοιχείων που δεν αποτυπώνουν πλήρως την καθημερινότητα των δικαστηρίων. Οπως αναφέρει, σε ορισμένες διαδικασίες, όπως τα Ασφαλιστικά Μέτρα, οι υποθέσεις που παλαιότερα προσδιορίζονταν σε περίπου έναν μήνα πλέον φτάνουν να προσδιορίζονται σε τέσσερις ή πέντε μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη έχει ως αποτέλεσμα οι δικαστές να μετακινούνται συχνότερα μεταξύ δικαστηρίων του ίδιου νομού, γεγονός που επηρεάζει τον χρόνο εκδίκασης και έκδοσης αποφάσεων.

Ετσι, ενώ τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου δείχνουν μια σαφή βελτίωση στην ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης, οι εκπρόσωποι των δικηγόρων επισημαίνουν ότι η πραγματική εικόνα είναι πιο σύνθετη και ότι η αξιολόγηση των αλλαγών απαιτεί χρόνο αλλά και πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση της δικαστηριακής λειτουργίας.

