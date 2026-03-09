Δίκη Χρυσής Αυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για ελαφρυντικά, κρίσιμη για τις ποινές των 42 ενόχων

Συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, με την εισαγγελέα της έδρας Κυριακή Στεφανάτου να υποβάλλει την πρότασή της επί των ελαφρυντικών περιστάσεων για τους 42 κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι.

Η εισαγγελική πρόταση αποτελεί το επόμενο κρίσιμο στάδιο μετά την απόφαση ενοχής (επικύρωση της πρωτόδικης κρίσης), καθώς θα επηρεάσει άμεσα το ύψος των ποινών που θα επιβληθούν. Το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του επί των ποινών μέσα στις επόμενες ημέρες.

Από τους 42 ενόχους, 13 έχουν ήδη εξασφαλίσει ένα ελαφρυντικό από την απόφαση του Εφετείου, που επικύρωσε τις πρωτόδικες χορηγήσεις: σε επτά το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, στον πρώην βουλευτή Μιχαήλ Αρβανίτη το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, στον πρώην βουλευτή Νίκο Μίχο της ειλικρινούς μεταμέλειας, και σε άλλους τέσσερις (μεταξύ των οποίων οι πρώην βουλευτές Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Στάθης Μπούκουρας) της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Κατά τις προηγούμενες αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι ζήτησαν αναγνώριση ελαφρυντικών, όπως του πρότερου σύννομου βίου, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, της ειλικρινούς μεταμέλειας και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Ρουπακιάς, καταδικασμένος σε ισόβια για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο οποίος ζήτησε τρία ελαφρυντικά (πρότερος σύννομος βίος, καλή συμπεριφορά μετά την πράξη και μη εύλογη διάρκεια δίκης), με στόχο τη μείωση της ποινής του.

Η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών θα καθορίσει αν και ποιες ποινές θα μειωθούν, ενώ η διαδικασία οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



