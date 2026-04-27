Δίκη για Τέμπη: Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο

Η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, στη Λάρισα, στο διαμορφωμένο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεδρίαση του δικαστηρίου μετά από διακοπή τριών εβδομάδων. Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις σταθμάρχες που υπηρετούσαν τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στον Κεντρικό Σταθμό Λάρισας, ο επιθεωρητής τους, 28 πρώην στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και της ΡΑΣ, δύο γενικοί διευθυντές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train.

Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, το οποίο επισύρει ποινή ακόμη και ισόβιας κάθειρξης. Επιπλέον, όλοι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημμελήματα όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια. Μόνο πλημμεληματικές πράξεις αντιμετωπίζουν τα δύο πρώην στελέχη της Hellenic Train και μία υπάλληλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΣΕ.

Το κύριο ενδιαφέρον της σημερινής συνεδρίασης επικεντρώνεται στην επικείμενη δήλωση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου για υποστήριξη της κατηγορίας. Η κίνηση αυτή είχε προαναγγελθεί κατά την προηγούμενη δικάσιμο στις 6 Απριλίου από τους παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς όμως να αναπτυχθεί τότε το πλήρες νομικό σκεπτικό.

Η υποβολή της δήλωσης θεωρείται σημαντική, καθώς επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει ενεργά ως διάδικος στη διαδικασία. Μετά την κατάθεση της δήλωσης του Δημοσίου και των όποιων εναπομεινάντων δηλώσεων, η διαδικασία υποβολής παραστάσεων υπέρ της κατηγορίας ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, το δικαστήριο θα δώσει το λόγο στους συνηγόρους υπεράσπισης για να εκθέσουν τυχόν ενστάσεις και αντιρρήσεις τους.

Μέχρι σήμερα, εκτός από τους συγγενείς των 57 θυμάτων και των τραυματιών, παράσταση υπέρ της κατηγορίας έχουν δηλώσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, άλλοι δικηγορικοί σύλλογοι και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης των μηχανοδηγών, η οποία είχε αποστείλει κατά το παρελθόν εξώδικα προειδοποιώντας για προβλήματα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με ανακοίνωσή του ζήτησε τη διασφάλιση προϋποθέσεων δίκαιης δίκης, ενώ άσκησε κριτική στο υπουργείο Δικαιοσύνης και στις δικαστικές ενώσεις για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί με στόχο την απρόσκοπτη πρόοδο της διαδικασίας και την απόδοση δικαιοσύνης.

