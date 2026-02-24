Δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: «Παρωδία» καταγγέλλει η Μαρία Καρυστιανού – Αιχμές για εκταφές και Άρειο Πάγο

Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη ημέρα η δίκη σχετικά με τα βίντεο που φέρονται να έχουν εξαφανιστεί από την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, με τη Μαρία Καρυστιανού να προχωρά σε δηλώσεις με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Όπως ανέφερε, από τη διαδικασία απουσιάζουν –κατά την ίδια– κρίσιμοι μάρτυρες, όπως ο ανακριτής, αστυνομικοί της ΔΕΕ και εισαγγελικοί λειτουργοί που είχαν εμπλακεί στην αρχική διαχείριση του υλικού. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν παρίστανται και μάρτυρες από την πλευρά της εταιρείας Interstar, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, εντόπισαν τα βίντεο δύο χρόνια αργότερα και συνέβαλαν στην περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας.

«Είναι δυνατόν να γίνεται μια δίκη και να απουσιάζουν αυτοί οι μάρτυρες; Τι δίκη είναι αυτή;» διερωτήθηκε, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «παρωδία» και τονίζοντας ότι οι οικογένειες των θυμάτων συμμετέχουν αναγκαστικά, χωρίς να σταματούν –όπως είπε– να καταγγέλλουν όσα θεωρούν προβληματικά.

Οι εκταφές και οι αιτιάσεις για τις εξετάσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των εκταφών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η εισαγγελέας που έχει αναλάβει τη σχετική διαδικασία διαθέτει –κατά την ίδια– στοιχεία από ελληνικά πανεπιστήμια ότι συγκεκριμένες εξετάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, καθώς και υπομνήματα με προτάσεις για εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η απόφαση αφορά τη διενέργεια εκταφών για εξετάσεις DNA και όχι –όπως ανέφερε– για τη διερεύνηση της αιτίας της απανθράκωσης των θυμάτων. Στις δηλώσεις της χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη δικαστική διαχείριση και κάνοντας αιχμές και για τη στάση του Αρείου Πάγου.

Παρουσίες στο δικαστήριο

Στη δίκη έδωσαν το «παρών», πέρα από τη Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας της Ελπίδας Χούπα, Χρήστος Χούπας, καθώς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μετέβη στη Λάρισα για τη διαδικασία.

Η υπόθεση των Τεμπών παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με τις εξελίξεις στη δικαστική αίθουσα να παρακολουθούνται στενά από συγγενείς θυμάτων και την κοινή γνώμη.

