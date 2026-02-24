Δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: «Παρωδία» καταγγέλλει η Μαρία Καρυστιανού – Αιχμές για εκταφές και Άρειο Πάγο

Για τέταρτη ημέρα συνεχίζεται η δίκη που αφορά τα εξαφανισμένα βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών, με τη Μαρία Καρυστιανού να εξαπολύει σφοδρή κριτική για τη διαδικασία, μιλώντας ανοιχτά για «δίκη παρωδία» και θέτοντας ερωτήματα για τις εκταφές.

Δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: «Παρωδία» καταγγέλλει η Μαρία Καρυστιανού – Αιχμές για εκταφές και Άρειο Πάγο
24 Φεβ. 2026 13:01
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη ημέρα η δίκη σχετικά με τα βίντεο που φέρονται να έχουν εξαφανιστεί από την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, με τη Μαρία Καρυστιανού να προχωρά σε δηλώσεις με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Όπως ανέφερε, από τη διαδικασία απουσιάζουν –κατά την ίδια– κρίσιμοι μάρτυρες, όπως ο ανακριτής, αστυνομικοί της ΔΕΕ και εισαγγελικοί λειτουργοί που είχαν εμπλακεί στην αρχική διαχείριση του υλικού. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν παρίστανται και μάρτυρες από την πλευρά της εταιρείας Interstar, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, εντόπισαν τα βίντεο δύο χρόνια αργότερα και συνέβαλαν στην περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας.

«Είναι δυνατόν να γίνεται μια δίκη και να απουσιάζουν αυτοί οι μάρτυρες; Τι δίκη είναι αυτή;» διερωτήθηκε, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «παρωδία» και τονίζοντας ότι οι οικογένειες των θυμάτων συμμετέχουν αναγκαστικά, χωρίς να σταματούν –όπως είπε– να καταγγέλλουν όσα θεωρούν προβληματικά.

Οι εκταφές και οι αιτιάσεις για τις εξετάσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των εκταφών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η εισαγγελέας που έχει αναλάβει τη σχετική διαδικασία διαθέτει –κατά την ίδια– στοιχεία από ελληνικά πανεπιστήμια ότι συγκεκριμένες εξετάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, καθώς και υπομνήματα με προτάσεις για εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η απόφαση αφορά τη διενέργεια εκταφών για εξετάσεις DNA και όχι –όπως ανέφερε– για τη διερεύνηση της αιτίας της απανθράκωσης των θυμάτων. Στις δηλώσεις της χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη δικαστική διαχείριση και κάνοντας αιχμές και για τη στάση του Αρείου Πάγου.

Παρουσίες στο δικαστήριο

Στη δίκη έδωσαν το «παρών», πέρα από τη Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας της Ελπίδας Χούπα, Χρήστος Χούπας, καθώς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μετέβη στη Λάρισα για τη διαδικασία.

Η υπόθεση των Τεμπών παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με τις εξελίξεις στη δικαστική αίθουσα να παρακολουθούνται στενά από συγγενείς θυμάτων και την κοινή γνώμη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:47 Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία»
14:41 Αχαΐα: 107 συλλήψεις στην κορύφωση του Καρναβαλιού – Σαρωτικοί έλεγχοι για ναρκωτικά, όπλα και παραβατικότητα
14:35 Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα
14:28 Σε λειτουργία το νέο υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ στον e-ΕΦΚΑ – Νέες ψηφιακές δυνατότητες για εργαζόμενους
14:19 Καλάβρυτα: Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις το Σαββατοκύριακο για κατοίκους της Αροανίας
14:13 Μαρινάκης για Δένδια: «Μεγεθύνθηκε το θέμα» – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για Τέμπη, Υγεία και εξωτερική πολιτική
14:10 Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Ήλιδας για τις εκτεταμένες κατολισθήσεις στην Πηνεία
14:05 Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στη μνήμη του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
14:01 Έρευνα για το «τέρας του Βελγίου» Μαρκ Ντιτρού: Βρέθηκαν 200 γυμνές φωτογραφίες παιδιών στο κελί του
14:00 Ετοιμο το Αίγιο ν’ αλλάξει πίστα: Η αξιοποίηση του Λιμανιού είναι το μεγάλο δέλεαρ
13:56 Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Παράνομη η εντολή εκταφής» – Ένταση στη δίκη για τα βίντεο
13:50 Πάτρα: Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για τον Αποκριάτικο Χορό Δημάρχου
13:46 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
13:36 Στα τέλη Μαρτίου οι ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό – Το οικονομικό στίγμα της κυβέρνησης για το 2026
13:33 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Ερωτήματα για Φράγμα Πηνειού, αναπλάσεις, αποζημιώσεις και υποδομές στη λογοδοσία της Περιφέρειας
13:29 Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ
13:22 Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
13:17 Γ’ Εθνική: Η ώρα της αλήθειας, κλήρωση και ημερομηνίες play offs-outs
13:16 Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Εκπτώσεις φόρου και τι ισχύει για το «φορολογικό διαζύγιο»
13:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατίθενται τα πορίσματα της Εξεταστικής – Στην Ολομέλεια τον Μάρτιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ