Δίκη για Τέμπη: Ο υπεύθυνος της Interstar παραδέχτηκε διαγραφές βίντεο – Οι συγγενείς ζητουν κατάθεση από τον εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη

Συνήγοροι και οι συγγενείς ζήτησαν να κληθεί να καταθέσει ο ειδικός εφέτης ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης, σχετικά με τη διαχείριση των πρωτότυπων πειστηρίων.

Δίκη για Τέμπη: Ο υπεύθυνος της Interstar παραδέχτηκε διαγραφές βίντεο - Οι συγγενείς ζητουν κατάθεση από τον εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη
23 Ιαν. 2026 18:16
Pelop News

Συνεχίστηκε σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Σύμφωνα με τους δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων, ο διευθυντής της εταιρείας Interstar, Νικόλαος Τσαντσαράκης, παραδέχτηκε ότι η εταιρεία διέγραψε βίντεο από τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα.

Παράλληλα, οι συνήγοροι και οι συγγενείς ζήτησαν να κληθεί να καταθέσει ο ειδικός εφέτης ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης, σχετικά με τη διαχείριση των πρωτότυπων πειστηρίων.

Ομολογία για διαγραφές βίντεο

Η συνήγορος Βάσω Πανταζή τόνισε ότι πρόκειται για “συγκλονιστική ομολογία”. Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι υπήρξαν χειροκίνητες διαγραφές στα βίντεο, ενώ ταυτόχρονα τα χαρακτήρισε “ασήμαντα στοιχεία”. Η Πανταζή επεσήμανε πως τα βίντεο δεν παραδόθηκαν ως πρωτότυπα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), αλλά ως αντίγραφα, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητά τους και δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη συγκάλυψη της υπόθεσης.

Η δικηγόρος επισήμανε: «Τα βίντεο χαρακτηρίστηκαν από την ίδια την εταιρεία “σκουπίδια”, ενώ στην πραγματικότητα αφορούσαν ανθρώπινες ζωές που ποδοπατήθηκαν. Ζητήσαμε να καταθέσει ο κ. Μπακαΐμης για να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση των πειστηρίων».

Παρατυπίες στη διαχείριση των πειστηρίων

Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι τα αρχεία ονομάζονταν «δυστύχημα» και διαγράφονταν από την πρώτη μέρα (28/2), ενώ η εισαγγελέας αρνήθηκε να διατάξει πραγματογνωμοσύνη για να εξεταστεί η φύση των βίντεο που θεωρήθηκαν “σκουπίδια”.

Επιπλέον, ο ειδικός εφέτης ανακριτής κ. Μπακαΐμης, που είχε ζητήσει τη δέσμευση όλων των βίντεο και αρχείων ήχου, υποστηρίζει ότι δεν παρέλαβε ποτέ τα πρωτότυπα, ενώ η ΔΕΕ ισχυρίζεται ότι τα παρέδωσε. Η αντίφαση αυτή παραμένει προς διερεύνηση.

Τοποθετήσεις συνήγορων και πολιτικών

Η συνήγορος Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Ο υπεύθυνος της Interstar παραδέχτηκε τη διαγραφή του υλικού, χαρακτηρίζοντάς το σκουπίδια. Σήμερα αποκαλύφθηκε αλλοίωση στα αποδεικτικά στοιχεία. Ζητούμε να κληθεί ο κ. Μπακαΐμης για να εξηγήσει τη συμμετοχή του και τις ενέργειες της ανακριτικής αρχής».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόσθεσε ότι η παραδοχή της Interstar επιβεβαιώνει τις υποψίες περί συγκάλυψης, ζητώντας τον έλεγχο των αρχείων από ανεξάρτητη αρχή για να εξακριβωθεί η αλήθεια.

Οι δικηγόροι των θυμάτων ζητούν από το δικαστήριο να κληθεί ο κ. Μπακαΐμης για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τυχόν παραλείψεις, καθυστερήσεις και αμφιλεγόμενες αποφάσεις στη διαχείριση των πειστηρίων.

Η δίκη συνεχίζεται στις 28 Ιανουαρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να επιμένουν στην αποκάλυψη κάθε στοιχείου της υπόθεσης και στην απονομή δικαιοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:36 Η Co2gether στηρίζει δράσεις εμβολιασμού παιδιών Ρομά με προσφορά τροφίμων σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο  
20:28 Στα παρασκήνια του «OVO»: Βρεθήκαμε στον μαγικό κόσμο του Cirque du Soleil στην Αγγλία
20:20 Απρόσμενη μεταγραφή: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ
20:12 Καιρός: Βελτιωμένη εικόνα αύριο – Τοπικές βροχές σε δυτικά και νησιά
20:04 Λονδίνο: «Ραντεβού στα τυφλά» προκάλεσαν χάος και σύγκρουση με την Αστυνομία
19:56 Πάτρα: Η κακή «συνήθεια» στη μονοδρομημένη οδό Αϊδινίου
19:48 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα – Συνεπής στους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες
19:39 Η Ουγγαρία πέταξε εκτός τελικού την Ελλάδα με 15-12 – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο
19:32 Περιφερειακός τύπος. Δεν πεθαίνει το χαρτί. Πεθαίνει η μοναξιά των μικρών και αδύναμων σχημάτων…
19:28 Η Εθνική πόλο λύγισε από την Ουγγαρία και θα τα δώσει όλα για το χάλκινο
19:24 Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με 49χρονο που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για πάνω από 10 χρόνια
19:16 Βρέθηκε στην Κυψέλη η 13χρονη που αγνοούνταν επί ημέρες – Τρεις συλλήψεις
19:08 Πιερρακάκης για την ΑΑΔΕ: Δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργεί το Δημόσιο
19:01 Πάτρα: Το μοναδικό λιμάνι με εγκεκριμένο master plan – Μετά το ΣτΕ έρχεται και το ΦΕΚ
18:53 Υπόθεση δολοφονίας κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική – «Λειτούργησα υπό φόβο», λέει ο δράστης
18:45 Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης για μεταφορά 60 τόνων κοκαΐνης
18:35 Διεκόπη η δίκη της Τούνη για το revenge porn
18:25 Δυτική Ελλάδα: Συζήτηση για το νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο
18:16 Δίκη για Τέμπη: Ο υπεύθυνος της Interstar παραδέχτηκε διαγραφές βίντεο – Οι συγγενείς ζητουν κατάθεση από τον εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη
18:05 Χρηματιστήριο: Μικρή διόρθωση 0,40% μετά τα 16ετή υψηλά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ