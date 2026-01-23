Δίκη για Τέμπη: Ο υπεύθυνος της Interstar παραδέχτηκε διαγραφές βίντεο – Οι συγγενείς ζητουν κατάθεση από τον εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη

Συνεχίστηκε σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Σύμφωνα με τους δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων, ο διευθυντής της εταιρείας Interstar, Νικόλαος Τσαντσαράκης, παραδέχτηκε ότι η εταιρεία διέγραψε βίντεο από τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα.

Παράλληλα, οι συνήγοροι και οι συγγενείς ζήτησαν να κληθεί να καταθέσει ο ειδικός εφέτης ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης, σχετικά με τη διαχείριση των πρωτότυπων πειστηρίων.

Ομολογία για διαγραφές βίντεο

Η συνήγορος Βάσω Πανταζή τόνισε ότι πρόκειται για “συγκλονιστική ομολογία”. Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι υπήρξαν χειροκίνητες διαγραφές στα βίντεο, ενώ ταυτόχρονα τα χαρακτήρισε “ασήμαντα στοιχεία”. Η Πανταζή επεσήμανε πως τα βίντεο δεν παραδόθηκαν ως πρωτότυπα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), αλλά ως αντίγραφα, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητά τους και δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη συγκάλυψη της υπόθεσης.

Η δικηγόρος επισήμανε: «Τα βίντεο χαρακτηρίστηκαν από την ίδια την εταιρεία “σκουπίδια”, ενώ στην πραγματικότητα αφορούσαν ανθρώπινες ζωές που ποδοπατήθηκαν. Ζητήσαμε να καταθέσει ο κ. Μπακαΐμης για να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση των πειστηρίων».

Παρατυπίες στη διαχείριση των πειστηρίων

Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι τα αρχεία ονομάζονταν «δυστύχημα» και διαγράφονταν από την πρώτη μέρα (28/2), ενώ η εισαγγελέας αρνήθηκε να διατάξει πραγματογνωμοσύνη για να εξεταστεί η φύση των βίντεο που θεωρήθηκαν “σκουπίδια”.

Επιπλέον, ο ειδικός εφέτης ανακριτής κ. Μπακαΐμης, που είχε ζητήσει τη δέσμευση όλων των βίντεο και αρχείων ήχου, υποστηρίζει ότι δεν παρέλαβε ποτέ τα πρωτότυπα, ενώ η ΔΕΕ ισχυρίζεται ότι τα παρέδωσε. Η αντίφαση αυτή παραμένει προς διερεύνηση.

Τοποθετήσεις συνήγορων και πολιτικών

Η συνήγορος Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Ο υπεύθυνος της Interstar παραδέχτηκε τη διαγραφή του υλικού, χαρακτηρίζοντάς το σκουπίδια. Σήμερα αποκαλύφθηκε αλλοίωση στα αποδεικτικά στοιχεία. Ζητούμε να κληθεί ο κ. Μπακαΐμης για να εξηγήσει τη συμμετοχή του και τις ενέργειες της ανακριτικής αρχής».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόσθεσε ότι η παραδοχή της Interstar επιβεβαιώνει τις υποψίες περί συγκάλυψης, ζητώντας τον έλεγχο των αρχείων από ανεξάρτητη αρχή για να εξακριβωθεί η αλήθεια.

Οι δικηγόροι των θυμάτων ζητούν από το δικαστήριο να κληθεί ο κ. Μπακαΐμης για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τυχόν παραλείψεις, καθυστερήσεις και αμφιλεγόμενες αποφάσεις στη διαχείριση των πειστηρίων.

Η δίκη συνεχίζεται στις 28 Ιανουαρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να επιμένουν στην αποκάλυψη κάθε στοιχείου της υπόθεσης και στην απονομή δικαιοσύνης.

