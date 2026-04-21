Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι: Συγκλόνισαν οι γονείς του στο δικαστήριο – «Είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι»

Με έντονη συγκινησιακή φόρτιση άνοιξε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη για την υπόθεση του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, του παιδιού που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι, τον Ιούνιο του 2017, την ώρα που βρισκόταν στη γιορτή του σχολείου του. Στο εδώλιο κάθονται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν ταυτοποιηθεί έπειτα από μακρά έρευνα ως εμπλεκόμενοι στους πυροβολισμούς που κατέληξαν στον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού.

Το πιο βαρύ κομμάτι της πρώτης ημέρας της διαδικασίας ήταν οι καταθέσεις των γονιών του Μάριου. Η μητέρα του, Διονυσία Σουλούκου, που ήταν και δασκάλα του στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, περιέγραψε στο δικαστήριο τη στιγμή που είδε τον γιο της να σωριάζεται στο έδαφος, μέσα στο προαύλιο, μπροστά σε γονείς, εκπαιδευτικούς και συμμαθητές του. Όπως κατέθεσε, γύρισε το παιδί και τότε αντίκρισε το αίμα να τρέχει, ενώ εκείνη την ώρα κανείς δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί.

Η κατάθεση της μητέρας

Η μητέρα του 11χρονου μετέφερε στο δικαστήριο τη σύγχυση και τον πανικό των πρώτων λεπτών, εξηγώντας ότι αρχικά το μυαλό κανενός δεν πήγε σε σφαίρα. Το παιδί, όπως είπε, είχε ενεργό ρόλο στη σχολική γιορτή και περίμενε με αγωνία τη στιγμή της παρουσίασής του. Μια φωνή από άλλο παιδί ήταν εκείνη που την έκανε να γυρίσει και να δει τον Μάριο πεσμένο μπρούμυτα. Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, τον γύρισε και είδε το αίμα να τρέχει, χωρίς ακόμη να γνωρίζει ότι είχε χτυπηθεί θανάσιμα από βολίδα.

Η ίδια κατέθεσε επίσης ότι οι πυροβολισμοί στην περιοχή δεν ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο, αλλά μια παγιωμένη κατάσταση που, όπως είπε, εξακολουθεί να υπάρχει. Αναφέρθηκε σε γλέντια με όπλα, σε βολίδες που εντοπίζονταν σε ταράτσες και μπαλκόνια, αλλά και σε άλλα περιστατικά τραυματισμών, περιγράφοντας μια καθημερινότητα φόβου σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τη δικαστική αίθουσα, η μάρτυρας μίλησε με ιδιαίτερη ένταση για λάθη και καθυστερήσεις στην αρχική έρευνα, υποστηρίζοντας ότι πολύτιμα στοιχεία χάθηκαν και ότι υπήρξε αργοπορία στις αστυνομικές κινήσεις.

Η βαριά κατάθεση του πατέρα

Εξίσου φορτισμένη ήταν και η κατάθεση του πατέρα του παιδιού, Αθανάσιου Σουλούκου, ο οποίος μίλησε για τις δραματικές ώρες στο νοσοκομείο, όταν προσπαθούσε να μάθει τι είχε συμβεί στον γιο του. Όπως κατέθεσε, η οικογένεια ενημερώθηκε μόλις την επόμενη ημέρα ότι το παιδί είχε χτυπηθεί από σφαίρα στο κεφάλι. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, στο σπίτι του οποίου φέρεται να γινόταν γλέντι εκείνο το βράδυ, ήταν ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκίνησαν όλα. Η συγκεκριμένη αναφορά αποδίδεται στη δική του εκτίμηση και όχι σε οριστική δικαστική κρίση.

Ο πατέρας του Μάριου περιέγραψε στο δικαστήριο μια περιοχή όπου, όπως υποστήριξε, οι πυροβολισμοί στον αέρα αποτελούσαν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ακόμη και μετά τον θάνατο του παιδιού. Κατά την κατάθεσή του, μίλησε για ένα Μενίδι εγκαταλειμμένο, όπου οι κάτοικοι ζούσαν επί χρόνια με τον φόβο και την αίσθηση ότι τίποτε δεν αλλάζει ουσιαστικά.

Ποιοι δικάζονται

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για την έναρξη της δίκης, στο εδώλιο κάθονται δύο άνδρες Ρομά, που είχαν ταυτοποιηθεί από τις αρχές ως δράστες άσκοπων πυροβολισμών στην περιοχή. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και ο δεύτερος κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Και οι δύο, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές της υπόθεσης, είχαν αρνηθεί εμπλοκή.

Η υπόθεση αφορά τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, μια από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις αδέσποτης σφαίρας των τελευταίων ετών, ακριβώς επειδή το θύμα ήταν μαθητής δημοτικού και το συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες παιδιά και γονείς.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκαν συμμαθητές του Μάριου, φορώντας μαύρες μπλούζες με το όνομά του, καθώς και εκπαιδευτικοί που είχαν ζήσει από κοντά εκείνη τη νύχτα. Η παρουσία τους έδωσε στη διαδικασία ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος, μετατρέποντας την πρώτη ημέρα της δίκης σε μια οδυνηρή αναβίωση ενός τραύματος που για την οικογένεια και το σχολείο του παιδιού παραμένει ανοιχτό. Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις αστυνομικών.

