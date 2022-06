Δίκη Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ: Σχεδιάζει να ασκήσει έφεση η ηθοποιός – ΒΙΝΤΕΟ

Δικαστική ήττα για την Άμπερ Χερντ στην πολύκροτη υπόθεση, στην οποία είχε απέναντί της τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ. Η ηθοποιός φαίνεται πως έχει αποφασίσει να μην αποδεχτεί την απόφαση των ενόρκων του αμερικανικού δικαστηρίου και να ασκήσει έφεση.

Ο εκπρόσωπος της 36χρονης Χερντ, Alafair Hall, είπε στους New York Times ότι η ηθοποιός σχεδιάζει να ασκήσει έφεση. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κίνησή της δεν έχουν γίνει γνωστές, όπως σημειώνει η Daily Mail. Για να γίνει δεκτή η έφεση, η Χερντ πιθανότατα θα πρέπει να αποδείξει ότι υπήρχαν λάθη στη δίκη ή στην ανάγνωση του νόμου από τον προεδρεύοντα δικαστή, σημειώνει το δημοσίευμα.

Amber Heard plans to appeal after losing defamation case to Johnny Depp that leaves her owing $10.35million https://t.co/BkscGG7Ke7

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 2, 2022