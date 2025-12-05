Δίκη Βαλυράκη: Συγκλονίζει ο αυτόπτης μάρτυρας – «Τον χτύπησαν και μετά έπεσε στη θάλασσα»

Με δραματικές λεπτομέρειες περιέγραψε στο δικαστήριο ο μάρτυρας Ευάγγελος Ασμάνης όσα, όπως υποστηρίζει, είδε τη μέρα που ο Σήφης Βαλυράκης έχασε τη ζωή του, στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021. Στη δίκη των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία, ο μάρτυρας εμφανίστηκε βέβαιος ότι υπήρξε βίαιος διαπληκτισμός και χτυπήματα πριν ο πρώην υπουργός πέσει στη θάλασσα.

Ο ίδιος είπε ότι είχε βρεθεί στην περιοχή αναζητώντας παράνομους δύτες που αλίευαν «αγγούρια της θάλασσας», όταν άκουσε θόρυβο μηχανής και εντόπισε το καΐκι των κατηγορουμένων να πλησιάζει το ταχύπλοο του Βαλυράκη.

«Του έκλεισαν τον δρόμο – Άκουγα φωνές και βρισιές»

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι οι δύο ψαράδες μπήκαν μπροστά από το μικρό σκάφος, εμποδίζοντας την πορεία του:

«Πλώρη ο ένας, πλώρη ο άλλος. Άκουγα φωνές. Του φώναζαν “πού πας;”, “φύγε κωλόγερε”, έβριζαν και τη γυναίκα του».

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Σήφης Βαλυράκης απαντούσε πως οι περιορισμοί που του ανέφεραν δεν ήταν νόμος αλλά απόφαση σχετική με τα μέτρα για την πανδημία.

«Τον χτύπησαν 3–4 φορές»

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι είδε έναν από τους ψαράδες να τραβάει κοντάρι και να χτυπά στο πάνω μέρος του σώματος τον Βαλυράκη:

«Τον χτύπησε στο κεφάλι ή στον ώμο, δεν είδα ακριβώς. Τρεις-τέσσερις φορές. Μετά έκαναν δυο βόλτες γύρω από το σκάφος για να κάνουν κυματισμό. Έτσι έπεσε στη θάλασσα».

Η εικόνα που περιέγραψε ήταν ότι για μια στιγμή νόμισε πως θα τον τραβήξουν:

«Σκύβει ο ένας και νόμιζα θα τον πιάσουν. Δεν τον πήραν. Έμεινε εκεί… και έφυγαν γκαζώνοντας».

Γιατί δεν μίλησε αμέσως – «Δεν τους είχα εμπιστοσύνη»

Ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι αρχικά δίστασε να πάει στο Λιμεναρχείο:

«Φοβόμουν. Δεν τους είχα εμπιστοσύνη. Στην περιοχή έλεγαν ότι τον έφαγε η οικογένεια για αποζημίωση».

Κατά την κατάθεσή του, αποκάλυψε ότι:

Μίλησε αρχικά σε γνωστό του, για να «το βγάλει από πάνω του».

Επικοινώνησε με δικηγορικό γραφείο της οικογένειας, χωρίς να λάβει απάντηση.

Στη συνέχεια ήρθε σε επαφή με τον αδελφό της συζύγου του Βαλυράκη.

Καταγγελίες για πιέσεις και οικονομική πρόταση

Ο μάρτυρας κατήγγειλε ότι μετά την τηλεοπτική του εμφάνιση δέχτηκε πιέσεις από τοπικό λιμενάρχη:

«Μου έλεγε ότι με αυτά που είπα θα μπουν φυλακή οι δύο ψαράδες. Με ρωτούσε “θέλεις να μπουν φυλακή;”».

Ανέφερε επίσης ότι έλαβε οικονομική πρόταση από συγκεκριμένο πρόσωπο, προκειμένου να αλλάξει την κατάθεσή του στη ΓΑΔΑ, ενώ έκανε λόγο για πράξεις εκφοβισμού, για κάποιες από τις οποίες έχει ήδη υποβάλει μήνυση.

Η δίκη συνεχίζεται

Μετά τη σημερινή κατάθεση, η διαδικασία θα συνεχιστεί με νέους μάρτυρες και την αξιολόγηση του υλικού από το δικαστήριο, σε μια υπόθεση που παραμένει εξαιρετικά σύνθετη και με μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον.

