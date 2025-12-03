Δικηγόρος Ματσούκα: «Θα πάει φυλακή την επόμενη φορά»

Ενοχη για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, κρίθηκε από το Αυτόφωρο, η ηθοποίος Δήμητρα Ματσούκα, στην οποία επεβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή

Η Δήμητρα Ματσούκα επέλεξε να μην καθίσει στο εδώλιο, αλλά να εκπροσωπηθεί από το συνήγορό της, ο οποίος μετέφερε στο δικαστήριο τους ισχυρισμούς της.

«Όλες οι παραβάσεις της κ. Ματσούκα είναι διοικητικές παραβάσεις που έχουν πληρωθεί. Της έχουν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα. Δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε έχει καταγραφεί να θέτει κάποιον σε κίνδυνο», τόνισε ο συνήγορος της ηθοποιού, Αλέξης Στεφανάκης, ο οποίος ζήτησε να μην αποδοθεί στην εντολέα του το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια, «καθώς αυτή (η άδεια) βρισκόταν στην τροχαία». Όπως υπογράμμισε ο συνήγορος, η ηθοποιός είχε ήδη πληρώσει το σχετικό πρόστιμο και ετοιμαζόταν να πάρει το δίπλωμά της πίσω.

Το δικαστήριο, τελικά, υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για ενοχή, με τον εισαγγελικό λειτουργό να σημειώνει στην αγόρευσή του πως η κατηγορούμενη οδηγούσε υπό την επήρεια «ήπιας μέθης». Το δικαστήριο αναγνώρισε στη Δήμητρα Ματσούκα το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες

Στις δηλώσεις που έκανε ο δικηγόρος της ηθοποιού, Αλέξης Στεφανάκης, κατά την έξοδό του από το δικαστήριο, ανέφερε ότι το δίπλωμα έχει αφαιρεθεί από την ηθοποιό για 60 μέρες, τονίζοντας ότι η ποινή που της επέβαλλε το δικαστήριο είναι η κατώτατη που θα μπορούσε.

«Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, θα κάνει φυλακή την επόμενη φορά»

Το απόγευμα της Τρίτης 2/12/2025, ο δικηγόρος της Δήμητρας Ματσούκα μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου τονίζοντας ότι ο νόμος δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία.

«Θα σας το πω έτσι, όπως το έχω μεταφέρει και στη Δήμητρα. Αυτή τη φορά, ο νόμος σου δίνει τη λεγόμενη “πρώτη ευκαιρία”. Δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει. Δηλαδή, είτε για την κυρία Ματσούκα, είτε για τον κύριο Ευαγγελάτο, είτε για τον κύριο Στεφανάκη, αν επαναλάβεις τα ίδια πράγματα, θα κάνεις 100% μερική έκτιση στη φυλακή. Δηλαδή θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος, ώστε να μη θεωρήσει κανένας αυτό που μόλις είπατε, ότι “η Δήμητρα έπεσε στα μαλακά”. Η Δήμητρα σήμερα είχε μια πολύ δίκαιη απόφαση, γιατί μας αναγνωρίστηκε αυτό που όφειλε να μας αναγνωριστεί και μας καταλογίστηκε αυτό που όφειλε να μας καταλογιστεί. Αλλά να ξέρουν όλοι οι τηλεθεατές σας ότι αυτό το πλαίσιο που κινήθηκε σήμερα η Δήμητρα είναι γιατί ήταν η πρώτη της φορά και δεν προκλήθηκε κάτι σοβαρότερο. Ακόμα και έτσι, αν συμβεί ένα δεύτερο τέτοιο γεγονός, αυτό που προβλέπει ο νόμος είναι μερική έκτιση. Θέλω να το ακούσουνε όλοι οι τηλεθεατές σας, ώστε να έχουμε και ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα πάνω στη σημερινή μας συζήτηση», ξεκαθάρισε ο Αλέξης Στεφανάκης και τόνισε ότι τα όρια του αλκοτέστ είναι πάρα πολύ χαμηλά, 0.25 που είναι δύο ποτήρια κρασί.

